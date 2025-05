Eurooppa-päivänä juhlitaan Suomen 30-vuotista EU-jäsenyyttä

Keskustakirjasto Oodin juhlaseminaarin puhujina ovat muun muassa pääministeri Petteri Orpo, komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, pitkäaikainen meppi ja Euroopan parlamentin entinen varapuhemies Heidi Hautala, nykyiset Euroopan parlamentin jäsenet Aura Salla, Eero Heinäluoma, Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen, tutkijoita ja toimittajia, kuten Juha Jokela, Timo Miettinen ja Heikki Aittokoski, sekä useita muita EU-asiantuntijoita ruotimassa ajankohtaisimpia kysymyksiä.

Keskusteluohjelma järjestetään Oodin 3. kerroksessa Saarikoski-matolla, minkä lisäksi 1. kerroksen ständialueella useat organisaatiot esittelevät toimintaansa. Maijansalissa nähdään Tapiolan lukion esittämät lyhyet musiikkiesitykset klo 12, 13 ja 14. Tarjolla on myös tuttuun tapaan Eurooppa-päivän kahvit nopeimmille klo 14 Oodin 1. kerroksessa!

Tampereen Keskustorilla vietetään 30 vuotta täyttävän EU-Suomen synttärijuhlaa sekä asiapitoisen että viihteellisen ohjelman parissa lauantaina 10. toukokuuta klo 12–18. Päivän aikana lavalla kuullaan Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Henna Virkkusen haastattelu ja Tampereen pormestari Kalervo Kummolan tervehdys. Suomen 30-vuotisesta EU-jäsenyydestä ja ajankohtaisista aiheista keskustellaan toimittaja Matti Mörttisen vetämässä meppipaneelissa, jossa ovat mukana entiset Euroopan parlamentin jäsenet Satu Hassi, Riitta Myller, Mauri Pekkarinen ja Nils Torvalds sekä istuva meppi Ville Niinistö. Lisäksi ohjelmassa on muun muassa tampereenkiäliset EU-uutiset ja Anne-Mari Kivimäki Ensemblen keikka. Luvassa on myös yllätysvieraita ja synttärikakkukahvit, eikä lapsiakaan unohdeta. Päivä huipentuu yhteislaulutuokioon, jonka vetää vuoden 1995 tangokuningatar Marita Taavitsainen. Ohjelman juontaa kaikille tuttu Matti Rönkä.

Tarkempi ohjelma löytyy verkkosivulta www.eurooppapaiva.fi.

Helsingin keskustakirjasto Oodin tapahtuman järjestävät Eurooppalainen Suomi ry, Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, valtioneuvoston kanslia, Eurooppanuoret ry sekä Euroopan investointipankki.

Tampereen Keskustorin tapahtuman järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Esimerkkejä Eurooppa-päivän tapahtumista muilla paikkakunnilla:

Seinäjoki: Vitsit Ilman Viisumia – EU-ilta Seinäjoella 8.5.

Tervetuloa juhlimaan Euroopan yhtenäisyyttä uudella tavalla! Vitsit Ilman Viisumia on maksuton iltatapahtuma, joka yhdistää huumorin, yhteisöllisyyden ja EU-teemat rennoksi kokonaisuudeksi. Tapahtuma järjestetään Eurooppa-päivän aattona 8. toukokuuta klo 18 alkaen Taphouse 60100:ssa (Kalevankatu 2, 60100 Seinäjoki). Illan ohjelmaan kuuluu mm. EU-aiheinen pubivisa sekä koomikko ja näyttelijä Fathi Ahmedin standup-esitys. Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus järjestää tapahtuman yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurintuottajaopiskelijoiden kanssa.

Etelä-Savo: Unelmien Etelä-Savo – osana Eurooppaa

Etelä-Savossa vietetään maakuntapäivää ja Eurooppa-päivää Unelmien kiertueella Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Mikkelissä 7.–9.5. Tervetuloa mukaan rentoon tapahtumaan, jossa tarjoillaan asian lisäksi musiikkia ja makuja Etelä-Savosta! Kiertueella on mukana myös uusi maakuntajohtaja Heini Utunen, joka haluaa kuulla sinun ajatuksiasi maakunnasta. Keskustelemme myös Etelä-Savosta osana Eurooppaa. Kahvitarjoilu 50:lle ensimmäiselle osallistujalle. Jokaisessa tilaisuudessa järjestetään myös arvonta, jossa on maistuvat palkinnot!

Kuopio: Europe in Action

Oletko miettinyt, että lähtisit reissuun, opiskelemaan, duuniin tai tekemään vapaaehtoishommia jonnekin Eurooppaan? Tule pyörähtämään opiskelijoille suunnatussa Eurooppa-päivän tapahtumassa, joka järjestetään perjantaina 9. toukokuuta kello 9–12 Kuopiossa. Paikkana on Savon ammattiopiston Valo-aula (C-rakennus). Europe in Action! -tapahtumassa saat selville, mitä kaikkea voit tehdä EU:n siivin! Luvassa on nopeita tietoiskuja, kisoja, palkintoja ja kaikkea uutta ja hyödyllistä. Tule moikkaamaan ja juttelemaan siitä, mitä maailma voi tarjota juuri sinulle. Mukana menossa on myös Ninni. Nähdään siellä! Tapahtuman järjestävät Europe Direct Kuopio ja EURES liikkuvuus- ja työnvälityspalvelut yhteistyössä Kuopion Eurooppanuorten ja Männikkömetsä Oy:n kanssa.

Brysselissä ja Luxemburgissa EU-toimielimet avaavat perinteiseen tapaan ovensa yleisölle 10. toukokuuta. Lisätietoa avointen ovien päivästä: https://europe-day.europa.eu/index_fi

Miksi Eurooppa-päivää vietetään?

Eurooppa-päivä (9. toukokuuta) on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Kyseessä on myös Schumanin julistuksen vuosipäivä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.

Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Suomessa Eurooppa-päivää on vietetty Suomen EU-jäsenyyden alkamisesta eli vuodesta 1995 alkaen.