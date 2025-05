Hyvinkään tapahtumakesässä yhdistyvät perinteet ja uudet avaukset

”Hyvinkää toivottaa kaikenikäiset tapahtumakävijät tervetulleeksi nauttimaan monipuolisista tapahtumistamme. Tapahtumat eivät ole vain viihdettä, vaan ne myös elävöittävät keskustaa, tuovat matkailijoita ja tukevat paikallisia yrityksiä”, Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.

Hyvinkään tapahtumakesä alkaa jälleen perinteisellä tyylillä toukokuussa. Kuun puolivälissä raskaan metallimusiikin tapahtuma Steelfest tuo kaupunkiin kansainvälistä tunnelmaa ja raskaan musiikin ystäviä ympäri maailmaa.

Hyvinkään kaupunkiyhdistys on vuosittain mukana mahdollistamassa montaa tapahtumaa. Hyvinkään kierrätyspäivää vietetään 24.5. ja 23.8. kansallisen Siivouspäivän jalanjäljissä ja se kokoaa Kirjastoaukiolle walk-in-kirpputorin sekä eri kierrätystoimijoita. Kulttuurikoti Hyvinkää -teemaviikkoa vietetään puolestaan 24.5.–30.5. Tällöin tarjolla on maksuttomia kulttuuritapahtumia Hyvinkäällä läpi viikon kaiken ikäisille.

Helatorstaina 29.5. vietetään Yhden Päivän Juttu -kulttuuritapahtumaa, jonka päätapahtuma sijoittuu Villatehtaalle. Tapahtuma alkaa jo helatorstain aattona, jolloin päästään jälleen nauttimaan erilaisista esityksistä paikallisissa ravintoloissa ja muissa illanviettopaikoissa.

Keskustaa elävöittävät Hyvinkään Kesäterassi kauppatorilla sekä Villatehtaan Kesäterassi avaavat niin ikään kautensa toukokuussa.

Kesäkuun alussa järjestetään sekä jo 13 vuotta täyttävä kaksipäiväinen anime- ja pelitapahtuma Hypecon 7.–8.6. että viime vuonna Espoosta Hyvinkään Kipinään siirtynyt ompelijoiden oma tapahtuma Ommel-festivaali 6.–8.6.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Hyvinkää Rock kokoaa musiikinystävät Villatehtaalle lauantaina 14.6. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Kotiteollisuus, Kilpi ja Turmion Kätilöt. Kotimaisten esiintyjien lisäksi luvassa on ruokaa, juomaa ja rockia tunnelmaa. Hyvinkää Rockin etkoja vietetään 13.6. Oluthuone Craftersissa. Illan ohjelmassa on rockia paikallisin sävelin ja tapahtumaan vapaa pääsy.

Kesäkuun lopulla 27.–28.6. Hyvinkään oma pesäpallopyhättö Pihkala muuntautuu yhden viikonlopun ajaksi jälleen festivaalialueeksi, kun Hyvinkää Pop Festivaali näkee ensimmäistä kertaa päivänvalon. Ensimmäisenä vuonna festivaalin lavalle kiipeävät muun muassa suomalaisen popmusiikin kuningatar Kaija Koo, Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Arttu Wiskari, nelinkertainen Emma-voittaja BESS, jo vuosikymmenien ajan suomalaisia musiikillaan viihdyttänyt Ressu Redford, upeaääninen Hyvinkään oma kasvatti Diandra sekä kaikille tutut suosikit Neljä Ruusua, Dingo ja Klamydia.

Toinen uusi tapahtumakonsepti Hyvinkään kesässä on Tehtaanpuiston Kesä -tapahtumasarja, joka tuo Villatehtaan puiston tapahtuma-alueelle heinäkuun viimeisillä viikoilla muun muassa Portion Boysin, Juha Tapion, Benjaminin, Erika Wikmanin, Popedan sekä Waltteri Torikan.

Lämminhenkinen, kylänkokoinen kansanmusiikkifestivaali Kaukas EloFolk tarjoaa taas kotimaisen ja kansainvälisen huippukattauksen 15.–16.8. Tapahtumakesän päättää komeasti Red Carpet Festari. Elokuun viimeisellä viikolla vuosittain juhlittava Red Carpet Festari kutsuu kävijät ainutlaatuiseen viikkoon, jossa tapahtumat ja suomalainen elokuva kohtaavat musiikin, elokuvan sekä oheistapahtumat. Viikko huipentuu konsertteihin Villatehtaalla.

Kulttuuria, elinvoimaa ja urheilua

Tapahtumakesä tuo kaupungille näkyvyyttä ja houkuttelee kävijöitä, mutta myös paikallisille yrityksille ne tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia. ”Olemme iloisia siitä, että Hyvinkää kiinnostaa yhä laajemmin niin kulttuurin, musiikin kuin urheilun saralla”, kertoo kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso. ”Teemme myös edelleen työtä niin olosuhteiden kuin toimintamalliemme kehittämisen eteen ja tavoittelemme jatkossakin kaupunkiimme suuria, valtakunnallisen tason yleisötapahtumia”, Ruso jatkaa.

Hyvinkää vahvisti entisestään asemaansa taidekaupunkina, kun Kaukasten kylään avattiin viime vuonna Suomen ensimmäinen ITE-taiteeseen keskittyvä taidepuisto, Middle of Nowhere. Taidepuisto avaa kesällä 2025 uuden näyttelynsä Middle ITE vol2. Esillä on yhteensä lähes sata teosta ja installaatiota. Omaperäiset ja kekseliäät teokset on valmistettu puusta, kivestä, metallista ja erilaisista kierrätysmateriaaleista. Ensimmäisenä kesänä näyttelyssä vieraili heinä-elokuun aikana noin 5000 kävijää. Pertti Riikosen ja Teijo Monnin luotsaama taidepuisto on tulevana kesänä avoinna 25.6.–7.9.

Myös Hyvinkäällä sijaitsevan Suomen Rautatiemuseon kesä on täynnä tapahtumia, aina Pienoisjunatreffeistä 17. – 18.5., Kesäkauden avajaisiin 7.6. ja Leenan päivään 22.7. Kannattaa seurata museon verkkosivuja. Museokeskus Taikassa järjestetään kesän aikana yleisöopastuksia esillä oleviin näyttelyihin. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. Taikassa on ohjelmaa ja ilmainen sisäänpääsy. Suomen kuvataiteen päivää vietetään 10.7. yhteistyössä Hyvinkään Taiteilijaseuran kanssa ja Hyvinkää-päivää 30.7.

Teatteri Päivölä esittää 35-juhlavuotensa kunniaksi Hilja Valtosen Nuoren opettajattaren varaventtiili -teoksen tunnelmallisessa Knehtilän ladossa Hyvinkään Palopurolla. Luvassa on musiikkia, romantiikkaa ja juonenkäänteitä kunnon Suomi-Filmi-tyyliin. Esitykset heinä–elokuussa 24.7.–24.8.

Lasten kulttuurilauantai -tapahtumat kokoavat yhteen paikallisten kulttuuritoimijoiden tarjontaa lapsiperheille. Kulttuurilauantai järjestetään kerran kuukaudessa. Ne tarjoavat laadukkaita lapsille suunnattuja työpajoja, esityksiä, museovierailuja sekä muita kulttuuritapahtumia. Tapahtumatarjonta on pääosin maksutonta lapsille. Toukokuun lastenlauantaita vietetään 10.5. museokeskus Taikassa.

Kulttuuritapahtumien lisäksi Hyvinkäällä järjestetään kesällä 2025 myös useita urheilutapahtumia ja korkean profiilin kilpailuja.

Hyvinkään Tahko saa heti kotiavauksessa vastuksen kovimmasta päästä, kun Sotkamon Jymy saapuu Pihkalaan to 8.5. Tahkon kannattajille toukokuu tulee olemaan todella herkullinen kuukausi, sillä Pihkalaan vierailulle tulee useita ennakkoon kaavailluista kärkijoukkueista. Lauantaina 5.7. päästään puolestaan seuraamaan Tahkon 110-vuotisjuhlaottelua.

Hyvinkään Moottorikerho järjestää motocrosskisat Hyvinkään Vauhtipuistossa 10.–11.5. Kaksipäiväisen kilpailuun on yleisöllä ilmainen sisäänpääsy, kioski ja grilli palvelevat. Tilaisuudessa on mahdollista kokeilla ajoa myös sähkömopolla.

Hyvinkään Palloseuran kesän junioriturnauksiin odotetaan kesän aikana yhteensä yli 4000 pelaajaa ja vähintään saman verran yleisöä. Euroliigan avajaisturnaus pelataan 17.5. ja sen yhteydessä iltatapahtumana järjestetään Nostalgia Euroliiga -aikuisten harrasteturnaus. Intersport Hyvinkää Kevätturnaus pelataan 24.–25.5. Kankurin liikuntapuistossa. Eloturnaus 1.–3.8. pelataan useilla kentillä ympäri Hyvinkäätä ja Eloturnaus 5vs5 23.–24.8. niin ikään Kankurin liikuntapuistossa.

Beach Volleyn SM-kiertue pysähtyy Hyvinkäällä 4.–6.7. Aikuisten SM-kiertue 2025 pitää sisällään viisi osakilpailua sekä SM-finaalit Tampereella elokuun lopulla. Tyttöjen U18- ja U16 SM-osakilpailut pelataan Hyvinkäällä 2.–3.7.

“Hyvinkäällä on vankka kokemus urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämisestä ja myös kilpailujärjestäjät ja osallistujat ovat huomanneet tämän, liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila iloitsee.

Tervetuloa Hyvinkäälle!

Lue lisää monipuolisesta tarjonnastamme

www.hyvinkaa.fi www.visithyvinkaa.fi www.tapahtumat.hyvinkaa.fi

www.hyvinkaa.fi/lastenkulttuurilauantai

Seuraa myös kaupungin somekanavia ja pysyt kartalla tapahtumatarjonnasta.



Poimintoja Hyvinkään kesäkauden tapahtumista

Toukokuu

8.5. Tahko–Sotkamo Pihkalassa

10.–11.5. Motocrosskisat Vauhtipuistossa

15.–17.5. Steelfest Villatehtaalla

17.5. Euroliigan avajaisturnaus Kankurin liikuntapuistossa

17.5. Rugby-maaottelu Suomi-Gibraltar Urheilupuistossa

17.–18.5. Pienoisjunatreffit Suomen Rautatiemuseossa

18.5. Kansainvälinen museopäivä museokeskus Taikassa

24.5. Hyvinkään Kierrätyspäivä

24.5.–30.5. Kulttuurikoti Hyvinkää -teemaviikko

24.5. Villatehtaan Kesäterassin avajaiset

24.–25.5. Intersport Hyvinkää kevätturnaus Kankurin liikuntapuistossa

28.5. Torin Kesäterassin avajaiset

28.–29.5. Yhden Päivän Juttu -kulttuuritapahtuma

Kesäkuu

6.–8.6. Ommel 2025 Kipinässä

7.6. Kesäkauden avajaiset Suomen Rautatiemuseossa

7.–8.6. Hypecon Villatehtaalla ja Hyvinkääsalissa

14.6. Hyvinkää Rock Villatehtaalla

25.6. Middle of Nowhere -avajaiset Kaukasissa

27.–28.6. Hyvinkää Pop Festivaali Pihkalassa

Heinäkuu

4.–6.7. Beach Volleyn SM-kiertue Hyvinkäällä

5.7. Tahko 110 vuotta -juhlaottelu

10.7. Suomen kuvataiteen päivä museokeskus Taikassa

22.7. Leenan päivä Suomen Rautatiemuseossa

23.–26.7. ja 29.7. Tehtaanpuiston Kesä -tapahtumasarja Villatehtaalla

24.7–24.8. Teatteri Päivölä esittää: Hilja Valtosen Nuoren opettajattaren varaventtiili

30.7. Hyvinkää-päivä

Elokuu

1.–3.8. Hyvinkään Palloseuran Eloturnaus

10.8. Rautatiemuseopäivä Suomen Rautatiemuseossa

15.–16.8. Kaukas Elofolk Kaukasissa

23.8. Hyvinkään Kierrätyspäivä

23.–24.8. Eloturnaus 5vs5 Kankurin liikuntapuistossa

25.–31.8. Red Carpet Festari