Pinnanalaiset jännitteet purkautuvat norjalaisissa rippijuhlissa – Marie Aubertin Enhän minä ole sellainen (Gummerus) on nautinnollisen kipeä perhedraama

On toukokuu, ja suku kerääntyy koolle hermostuneen, 15-vuotiaan Linnean rippijuhliin. Veljentyttärensä konfirmaatioon Oslosta saapuva Hanne on laihtunut niin paljon, etteivät kotikylän ihmiset osaa kätkeä tuijotustaan. Linnean isä Bård on aina linjannut tavoitteekseen olla parempi mies kuin oma isänsä, mutta ote on alkanut lipsua. Isoisä Nils puolestaan on aina halunnut vain kaikkien parasta. Ja silti mikään ei tunnu riittävän.

Enhän minä ole sellainen (Gummerus) on tarkka ruumiinavaus pohjoismaisen perheen sisäisistä dynamiikoista ja kriiseistä. Se on romaani pelosta, jonka muiden katseet herättävät, kaipuusta tulla nähdyksi sekä riskistä, joka syntyy, kun päästää toisen ihmisen lähelleen.

”Enhän minä ole sellainen tuo esiin Aubertin kyvyn näyttää arkikeskustelujen piilotetut sävyt ja syvyydet. Viaton repliikki voi lävistää, yksi sana voi romuttaa ilon. Mikä nautinto onkaan lukea kirjailijaa, joka hallitsee täydellisesti paitsi sanojen painon, myös hiljaisuuden puheen.” - Dagsavisen

Norjalainen kirjailija Marie Aubert (s. 1979) käsittelee tarkkanäköisissä romaaneissaan ihmisten välisten suhteiden syvyyttä mustan huumorin keinoin. Oslossa asuvan Aubertin teoksia on käännetty 17 kielelle. Häneltä on aiemmin suomennettu suomalaislukijatkin hurmannut romaani Mikään ei voisi olla paremmin (2022).

Marie Aubert: Enhän minä ole sellainen

alkuteos Jeg er egentlig ikke sånn

suomentanut Aino Ahonen

212 sivua

myös e- ja äänikirjana, lukija: Hannamaija Nikander

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi