Kasvupolku-sparrausohjelmaan jälleen vahva edustus Lohjalta

Kasvupolku-ohjelmaan valittu yhdeksän yrityksen loistava joukko osoittaa, että Lohjalta löytyy kasvuhalua. Katse on edessäpäin ja tavoitteena viedä yrityksen toiminta uudelle tasolle. Lohjalta valitut yritykset edustavat myös monipuolisuutta sekä toimialojen että yritysten elinkaaren osalta. Mukana on sekä pitkään että vasta muutaman vuoden toimineita yrityksiä.

Ohjelman tuomaristo teki valinnat yritysten hakemusten perusteella seuraavin kriteerein: markkinapotentiaali, kasvukyky, tiimi ja näytöt. Sparrausohjelmassa yrityksiä kirittää kasvuun joukko huippuammattilaisia. Tuomaristo painotti valinnoissaan sitä, mitkä yritykset hyötyvät sparrauksesta niin, että suunniteltu kasvu toteutuu seuraavien vuosien aikana. Tuomaristo arvosti erityisesti kasvupotentiaalia, suunnitelmien uskottavuutta sekä selkeitä erottautumistekijöitä. Tukea halutaan tarjota niille, jotka uskaltavat sanoittaa kasvuhalunsa ääneen ja ovat määritelleet sparraustarpeensa.

Lohjan kaupungin yrityspalvelut YritysLohja on mukana Kasvupolku-kumppanina tukemassa yrityksiä ja mahdollistamassa maksuttoman sparrauksen. Lohja on mukana kumppanina toista kertaa. Viime vuonna Kasvupolulle valittiin Lohjalta 10 yritystä.

KASVUPOLKU SINKOAA YRITYKSET KASVUUN

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma yrityksille, joissa on aitoa kasvuhalua. Kasvupolulla yritys saa tarpeisiinsa räätälöityä sparrausta ja arvokkaita kontakteja. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 29.10.2025.