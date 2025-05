Verkkokaupan suosio yllätti: Yhä useampi puutarhan kasvi ostetaan nyt verkosta

Puutarhakasvien taimien ja tarvikkeiden myynti kasvaa räjähdysmäisesti verkossa. Pelkästään Hankkijan verkkokaupassa myynti on kasvanut viiden vuoden takaisiin lukuihin verrattuna lähes 120 prosenttia. Hankkija on Suomen suurin puutarhamyymäläketju, jonka valikoimassa on 1 500 erilaista puutarhakasvia. Verkkokaupan lisäksi myymälöitä on noin 50 eri puolilla Suomea.