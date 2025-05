Scanfil Oyj Lehdistötiedote 7.5.2025 klo 15.00



Scanfil investoi elektroniikan valmistukseen Yhdysvalloissa



Scanfil investoi toiseen elektroniikan valmistuslinjaan Atlantassa, Yhdysvalloissa. Elektroniikan valmistuksen kysyntä Yhdysvalloissa on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan.



"Elektroniikan valmistuksen kysyntä Yhdysvalloissa on kehittynyt myönteisesti. Keskustelut nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa ovat korostaneet tarvetta kasvattaa elektroniikan valmistuskapasiteettiamme Yhdysvalloissa", kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut, joka toimii myös Amerikan alueen vt. varatoimitusjohtajana. ”Uusi investointi varmistaa orgaanisen kasvun alueella, ja valmistuskapasiteetti otetaan käyttöön vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä."



Scanfilin Dream Factory -ohjelmaa käytettiin jo Atlantan ensimmäisen laajennuksen yhteydessä. Ohjelmassa laitteet, data, IT ja valmistusprosessi toimivat saumattomasti yhteen. Scanfil hyödynsi 3D-tekniikkaa ensimmäisen laajennusinvestoinnin tuotantoprosessin suunnitteluun ja simulointiin vuonna 2023, ja positiivisten tulosten perusteella uuden laajennuksen suunnittelu toteutetaan samalla tavalla.



"Aloitimme vuonna 2022 laajentamaan toimintaamme Yhdysvalloissa, ja positiivinen kehitys on jatkunut siitä lähtien. Tavoitteenamme on ollut tarjota kokonaisvaltaisia palveluja monimutkaisille järjestelmäintegraatioasiakkaille huippuluokan elektroniikan valmistuskyvykkyydellä", Christophe jatkaa. ”Atlantan tehdas on tehokas integraatiotehdas, joka keskittyy palvelemaan Yhdysvaltojen markkinoita paitsi tuotannossa myös jälkimarkkinoinnissa."



Laajennuksen odotetaan olevan valmis vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, ja kustannusten on arvioitu olevan noin 2,4 miljoonaa euroa.



Lisätietoja:

Christophe Sut (englanniksi)

toimitusjohtaja

puh +46 721 51 75 02

christophe.sut@scanfil.com

Pasi Hiedanpää

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

puh. 050 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com