Euroopan parlamentti ottaa käyttöön eurooppalaisen kunniamerkin

Euroopan yhtenäisyyden alkuhetkenä pidetään Ranskan ulkoministeri Robert Schumanin 9.5.1950 antamaa, hänen nimeään kantavaa julistusta. Julistuksen 75-vuotisjuhlan kunniaksi Euroopan parlamentin puhemiehistö on päättänyt ottaa käyttöön eurooppalaisen kunniamerkin. Se on laatuaan ensimmäinen eurooppalainen kunnianosoitus, jonka myöntää EU-instituutio.

Kunniamerkin voivat saada yksityishenkilöt, jotka ovat edistäneet poikkeuksellisella tavalla Euroopan yhdentymistä ja eurooppalaisia arvoja. Kaikki jäsenvaltiot – Irlantia lukuun ottamatta[1] – myöntävät kansallisia kunniamerkkejä. Eurooppalainen kunniamerkki täydentää kansallisia kunniamerkkejä ja täyttää näin kansallisen ja EU:n tason välillä olleen vajeen. Kunniamerkillä vahvistetaan yhteistä eurooppalaista identiteettiä aikana, jolloin unionin on oltava globaalien haasteiden vuoksi entistäkin yhtenäisempi.



”Euroopan rakensivat sen kansalaiset, ja eurooppalainen kunniamerkki on heitä varten”, totesi puhemies Metsola. ”Tämä merkki on kunnianosoitus niille, jotka johtavat rohkeasti, toimivat vakaumuksensa mukaan ja uskovat Robert Schumanin lailla, että rauha, demokratia ja ihmisarvo eivät ole vain ihanteita vaan tekoja. Unionin vahvan alun 75-vuotispäivänä me kunnioitamme niitä, jotka jatkavat unionin rakentamista.”



Ehdokkaita kunniamerkin saajiksi voivat esittää Euroopan parlamentin puhemies, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja, EU-maiden valtion- tai hallitusten johtajat tai parlamenttien puhemiehet. Palkinnon saajat (enintään 20 vuodessa) valitsee joka vuosi erityinen komitea, johon kuuluvat Euroopan parlamentin puhemies, kaksi varapuhemiestä ja neljä merkittävää eurooppalaista henkilöä.

Ensimmäinen seremonia on tarkoitus järjestää vuonna 2025. Euroopan parlamentti kunnioittaa aloitteella Euroopan yhtenäisyyden henkeä, joka on kestänyt vallinnut sodanjälkeisistä ajoista nykypäivän haasteisiin saakka.



[1] Irlannissa ei ole kansallista kunniamerkkijärjestelmää. Siellä myönnetään arvonimiä ja palkintoja. Yksi esimerkki on Presidential Distinguished Service Award for the Irish Abroad, jonka presidentti voi myöntää ulkomailla asuville ansioituneille irlantilaisille.

