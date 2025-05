Tuoretta professoria Miriam Nokiaa kiehtoo muistin hermostollinen perusta

Huhtikuussa professorina aloittanut Miriam Nokia on väitellyt psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009, jonka jälkeen Nokia on toiminut tutkijana ja sittemmin apulaisprofessorina psykologian laitoksella tammikuusta 2022 alkaen. Hänellä on lisäksi käyttäytymisneurotieteen dosentuuri Turun yliopistossa (2014).

Miriam Nokia on koko tutkijanuransa ajan ollut kiinnostunut etenkin hippokampuksen toiminnasta oppimisen aikana. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt muun muassa muistojen syntymiseen ja niiden tallentumiseen aivoihin.

”Olen erityisen kiinnostunut hippokampuksen toiminnasta, sillä se on tärkeä aivorakenne varsinkin elämäntapahtumia koskevien, niin kutsuttujen episodisten muistojen muodostumisessa ja tallentamisessa”, Nokia kuvailee.

Nokian johtaman tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena ovat oppimisen ja muistin hermostollinen perusta. Ryhmä tutkii erityisesti hippokampuksen roolia muistin organisoijana sekä kehon rytmien, kuten hengityksen ja sydämen sykkeen, yhteyksiä oppimiseen. Tutkimuksia tehdään monin eri menetelmin, yhdistäen tietoa solutasolta käyttäytymiseen.

”Tutkijana minua askarruttaa, kuinka lähes tosiaikaista tietoa kehon rytmeistä, kuten hengityksestä ja sydämen sykkeestä, voidaan käyttää apuna oppimisen säätelyssä. Tämän selvittämiseksi tutkimme, miten kehon ja aivojen rytmit suhteutuvat toisiinsa sekä miten näitä rytmejä seuraamalla ja kokeellisissa asetelmissa hyödyntämällä voimme vaikuttaa käyttäytymisen muutokseen”, Nokia kertoo.

Parhaillaan Nokia johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta, jossa selvitetään millaiset koko aivojen laajuiset hermoverkot ovat vastuussa muistiinpainamisesta unen aikana. Tavoitteena on lisätä tietoa erityisesti pikkuaivojen roolista muistijälkien lujittumisesta sekä selvittää, voidaanko autonomisen hermoston toimintaa säätelemällä parantaa muistia.

Nokian tutkimuksia on julkaistu alan huippujulkaisuissa, ja hän on saanut useita tunnustuksia tutkimustyöstään. Hän on Suomen Aivotutkimusseuran hallituksen jäsen ja edustaa sitä Suomen Aivot ry:ssä.