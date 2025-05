Titta Frantsila on aloittanut terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtajana

Terveydenhuollon vastuualueeseen kuuluvat avoterveydenhuolto, päivystys, ensihoito ja osastotoiminta sekä erikoissairaanhoito. Vastuualuejohtajana Frantsila vastaa tämän kokonaisuuden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä.

Siirryn innostunein ja odottavin mielin uuteen tehtävääni Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Terveydenhuollon kokonaisuudessa on valtavasti osaamista ja kehittämisen mahdollisuuksia ja on hienoa päästä osaksi tätä työtä. Halusin kuitenkin aloittaa tehtäväni osa-aikaisesti, jotta pystyn saattamaan aiemmat tehtäväni Jämsässä vastuullisesti päätökseen, Frantsila kertoo.

Titta Frantsila aloittaa kokopäiväisenä Terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtajana 1.9.2025, kun Keski-Suomen hyvinvointialueen sopimus Jämsän Terveys Oy:n kanssa päättyy 31.8.2025. Tämän jälkeen myös jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä diabeteskeskus, kuvantaminen, hoitotarvikejakelu ja osastotoiminta siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen omaan tuotantoon.

Frantsilalla on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta.

Uudella terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtaja Titta Frantsilalla on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta. Hän on toiminut lähes 10 vuoden ajan Jämsän Terveyden ja Jokilaakson sairaalan johtavana ylilääkärinä sekä terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana. Lisäksi hänellä on kokemusta julkisten ja yksityisten sote-palveluiden rajapinnasta, erityisesti julkisten palveluiden tuotannon ja talouden vastuista.

Terveydenhuollon palveluiden vastuualueen johtajan virka tuli haettavaksi vuoden 2025 alussa tapahtuneen organisaatiouudistuksen yhteydessä, jossa aiemmat Sairaalapalveluiden ja Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueet yhdistettiin. Samalla vastuualueiden määrä väheni neljästä kolmeen. Frantsila valittiin virkaan 17.3.2025. Virkaa haki yhteensä 18 henkilöä, joista 14 täytti kelpoisuusvaatimukset.