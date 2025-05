Jyväskylän yliopiston kampus avautuu kesään Flooran päivänä 13.5.

Flooran päivää eli kukanpäivää on vietetty Jyväskylän yliopistossa perinteisesti laulaen. Tänä vuonna lauluyhtye Äänes saapuu kirjastolle esittämään keväisiä kappaleita. Äänes on seitsemän jyväskyläläismiehen muodostama à cappella -yhtye, jonka laulajat ovat tuttuja monista muista kuoroista, kuten Jyväskylän Oopperakuorosta ja Mieskuoro Sirkoista.

Kampusoppaan uusi painos julki





Jyväskylän yliopistokampuksella on pitkä ja ainutlaatuinen historia. Jyväskylän yliopiston tiedemuseo on päivittänyt suositun Kampusopas: arkkitehtuuria, historiaa ja nähtävyyksiä Jyväskylän yliopiston kampuksilla -julkaisunsa. Tietoja on ajantasaistettu ja oppaassa on mukana laajat kampuksen viheralueita käsittelevät osiot. Julkistamisen yhteydessä kerrotaan kampusoppaan ja kampusopastusten vaiheista. Opasta voi ostaa tapahtuman aikana kahvila Tieteestä.

Flooran päivän ohjelma



Klo 16:30-17:30

Tervetulosanat ja kampuksen kesän esittely, kulttuuri- ja luonnonperintöpalveluiden päällikkö Pirita Frigren

Uuden kampusoppaan julkistus ja esittely. Emerita Pirjo Vuorinen kertoo kampusopastoiminnan historiasta yliopistolla.

Lauluyhtye Äänes esittää keväisiä kappaleita.

Tapahtuma on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä, kahvila Tieteessä.



Klo 17:30-19

Maksuttomat puutarha- ja kampusopastukset Seminaarinmäellä ennakkoilmoittautuneille. Oppaina toimivat kokeneet kampusoppaat sekä Jyväskylän yliopiston puutarha-asiantuntija Hanna Keljo.



Puutarhaopastus Seminaarinmäellä: Jyväskylän yliopiston tiedemuseon puutarha-asiantuntija Hanna Keljo, lähtö yliopiston kirjasto Lähteen (B) edestä. Kierros ei ole esteetön. Kierrokselle mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittaudu mukaan 9.5.2025 klo 12 mennessä tästä: https://link.webropol.com/ep/puutarhakierros



Kampusopastus Seminaarinmäellä: Jyväskylän yliopiston kampusoppaat sekä Soihtu-näyttelykeskuksen oppaat. Lähtö yliopiston kirjasto Lähteen (B) edestä. Kierros ei ole esteetön. Kierrokselle mahtuu max. 30 henkilöä. Ilmoittaudu mukaan 9.5.2025 klo 12 mennessä verkkolomakkeella: https://link.webropol.com/ep/kampuskierros



Guided campus tour in English. The tour starts in front of the Lähde (B) building. There is a pre-registration for the guided tour, which ends on 9.5.2025 at 12 pm.

Please register via the link: https://link.webropol.com/ep/guidedtour



Klo 16:30-18

Näyttelykeskus Soihdun omatoimityöpajat Seminaarinmäellä (S-rakennus, Seminaarinkatu 15). Tapahtuman aikana on myös runsaasti omatoimista ohjelmaa koko perheelle. Voit lähteä aikamatkalle seminaarin mallikouluun ja heittäytyä leikkiin Näyttelykeskus Soihdun työpajoissa.



Klo 16.30-21

Tutustu Luonto ystävänä -näyttelyyn Tietoniekassa (kirjasto Lähteessä, Seminaarinkatu 15).





Näyttelyssä lapset kuvaavat luontosuhdettaan omien teostensa kautta. Mitä tunteita luonto herättää? Miltä muutokset maisemassa näyttävät lasten silmin? Kuinka pitää huolta luonnosta? Teokset on toteutettu JYUniorit Lasten ja nuorten yliopistossa keväällä 2025. Näyttelyssä on tehtäviä koko perheelle, joiden avulla voi tutkia teoksia sekä pohtia omaa luontosuhdettaan.



Flooran päivän tapahtuma Jyväskylän yliopistossa on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa. Kulttuuriympäristöpäivät (European Heritage Days), on Euroopan laajimpia yleisötapahtumien kokonaisuuksia. Päivien tuhansiin kulttuuriperintöä esitteleviin tapahtumiin osallistuu vuosittain miljoonia ihmisiä.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Pirita Frigren

Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto

pirita.e.k.frigren@jyu.fi, puh. 050 410 1392