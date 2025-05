Gastropub Tap & Table avasi ovensa Kaivopihalla

Tap & Table on moderni ja monialainen gastropub, jossa laadusta ei tingitä. Uusi ravintola ja ulkoterassi sijaitsevat Aleksanterinkadulla Vanhan ylioppilastalon kupeessa.

”Uskon että keskeinen sijainti keskustan liikekeskittymässä aivan Rautatieaseman kupeessa tarjoaa konseptille kaikki edellytykset menestyä”, iloitsee Ylvan kiinteistöjohtaja Matti Christersson.

Tab & Tablen menu tarjoaa monipuolisen kattauksen rentoja gastropub-klassikkoja, kuten gourmet-hampurilaisia, Pinsa Romana -tyylisiä pitsoja ja laadukkaita pihvejä. Kaikki ruokalajit valmistetaan tuoreista lähiraaka-aineista hävikki huomioiden. Hanasta löytyy laaja valikoima oluita pienpanimoiden tuotteista kansainvälisiin merkkeihin. Ravintola tarjoilee arkipäivisin myös lounasta.

Konseptin takaa löytyy hittiravintola Woolshedin Helsinkiin tuonut puuhamies.

”Halusin luoda ravintolan, joka tuntuu kuin toiselta olohuoneelta ja jonne on helppo tulla after workeille tai rennolle illalliselle ystävien kesken. Meille on tärkeää, että ravintola kutsuu myös palaamaan takaisin: palkitsemme asiakkaitamme erilaisin kanta-asiakastarjouksin ja järjestämme erilaisia teemailtoja liveurheilusta karaokeen”, kertoo ravintolan omistaja Joseph Samson.

Tap & Table on avoinna päivittäin kello 11:stä iltamyöhään, ja se on varattavissa myös erilaisia tapahtumia varten.