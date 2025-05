Improvisaatiota, kauhuelokuvamusiikkia ja kaikkea muuta – kahdeksasluokkalaisten Taidetestaajat-elämykset ensi lukuvuodelle julkaistu

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen kaksi vierailua korkealaatuisen taiteen pariin. Nuoret pääsevät myös arvioimaan kokemustaan. Toiminta tavoittaa vuosittain yli 70 000 henkeä – koko Suomen kahdeksasluokkalaisten ikäluokan sekä ryhmien valvojat.

Ohjelmavalinnat tehtiin ja julkaistiin taidetoimijatasolla tammikuussa, mutta nyt on julkistettu myös varsinaiset taide-elämykset, kuten teatteriesitykset, konsertit ja museoissa nähtävät näyttelyt. Lista mukaan valituista taide-elämyksistä on tiedotteen liitteenä.

“Myös kouluille on tänään lähtenyt tieto elämyksistä, joihin luokat pääsevät, eli ennakkohypetys seiskaluokkalaisten kanssa kannattaa aloittaa nyt”, kertoo Taidetestaajat-ohjelman päällikkö Joonas Keskinen.

Uusia ja vanhoja taidetoimijoita

Taidetestaajat-elämykset on jaoteltu taiteenlajeittain kuvataiteeseen, valokuvaan, elokuvaan, tanssiin, teatteriin, sirkukseen, musiikkiin ja monitaiteeseen. Eniten eri taide-elämyksiä on tarjolla teatterin ja musiikin aloilla.

Ensimmäistä kertaa mukaan valittu, tänä vuonna 35 vuotta täyttävä improvisaatioteatteri Stella Polaris on kiitollinen pääsystä mukaan Taidetestaajat-ohjelmistoon.

”Odotamme esityksiä jännittyneinä mutta innoissamme. Yes and! -improvisaatiota ilman turvaverkkoa on nuorille suunnattu konsepti, jota meiltä lähtee toteuttamaan kokenut ja monipuolisesti improvisaatioteatteria soveltanut ryhmä stellalaisia”, kertoo Stella Polariksen tuottaja Piia-Pauliina Mäntysaari.

“Improvisoidussa esityksessä on aina läsnä yllätyksellisyys ja myös kutkuttava jännitys siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta Taidetestaajat-yleisö tuo mukaan vielä ekstramausteen. Aleksanterin teatteri tarjoaa upeat puitteet esityksillemme ja on jo itsessään elämys monelle nuorelle. Tähän kun vielä lisätään taidokasta ja vuorovaikutteista improa, jää kokemus varmasti monen mieleen positiivisena ja vaikuttavanakin”, lupaa Mäntysaari.

Pidempi Taidetestaajat-kokemus löytyy esimerkiksi Kuopion kaupunginorkesterilta, joka on ollut ohjelmassa mukana joka kaudella sen alusta asti. Orkesterin Taidetestaajat-elämys ensi kaudella on kauhu- ja jännityselokuvamusiikkia esittävä konsertti Painajainen musiikkikeskuksessa.

“Olemme erittäin iloisia siitä, että Kuopion kaupunginorkesteri pääsi jälleen mukaan Taidetestaajien tulevalle kaudelle. Yhteistyö on ollut innostavaa, ja vierailut ovat sujuneet mallikkaasti. Nuorten tasa-arvoinen oikeus päästä taiteen äärelle on erityisesti näinä aikoina hyvin tärkeää, ja elämykset voivat nostaa esiin arvokkaita oivalluksia taiteesta ja nuorista itsestään”, kertoo Kuopion kaupunginorkesterin tuottaja-tiedottaja Elina Prepula.

Säätiöiden mahdollistamia elämyksiä

Taidetestaajat-ohjelmaan valituilta toimijoilta ostetaan elämykseen pääsylippuja, ja lisäksi ohjelma maksaa oppilasryhmien matkat koululta taidekohteeseen ja takaisin. Ohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto, ja sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden, jotka ovat luvanneet rahoittaa ohjelmaa kevääseen 2027 saakka. Tavoitteena on, että ohjelman rahoitus saadaan siirrettyä viimeistään tuolloin valtion budjettiin.

Nuorille tarjotaan laadukkaita taidevierailuja laajasti taiteen eri alueilta. Joka vuosi ohjelmaan valitaan mukaan sekä perinteisiä taiteenlajeja, kuten oopperaa, teatteria ja taidenäyttelyitä, että modernimpaa taidetta, kuten nykytanssia ja -sirkusta. Kriteerinä valituille sisällöille pidetään sitä, että ne ovat ikäluokalle sopivia ja ammattitaiteilijoiden toteuttamia.

“Tavoitteena on tarjota nuorille kurkistuksia myös maailmoihin, jotka eivät ole heille välttämättä lainkaan tuttuja”, kertoo Keskinen.