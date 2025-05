Asukkaat haluavat vaikuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toteutettiin helmi–maaliskuussa 2025 asukaskysely, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia ja toiveita hyvinvointialueen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä viestinnästä. Samalla asukkailta pyydettiin näkemyksiä seuraavan valtuustokauden strategian valmistelun tueksi.

Kyselyyn vastasi 733 henkilöä, joista noin 80 % ilmoitti kotikunnakseen Vantaan ja 20 % Keravan. Vastaajista valtaosa (90 %) kertoi käyttäneensä hyvinvointialueen palveluja.

Vaikutusmahdollisuuksista tarvitaan enemmän tietoa

Vastaajista lähes 70 % oli kiinnostuneita osallistumaan hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen. Mielekkäimmät osallistumisen tavat olivat asiakas- ja asukaskyselyihin vastaaminen (79 %), aluevaaleissa äänestäminen (66 %) ja palautteen antaminen (62 %).

Tietoa vaikuttamismahdollisuuksista tarvitaan kuitenkin lisää. Reilu neljännes vastaajista oli saanut riittävästi tietoa asukaskyselyihin vastaamisesta ja viidennes palautteen antamisesta. Asiakasraadit ja kehittäjäryhmät olivat tuttuja vain 5 %:lle ja hyvinvointialuealoite 7 %:lle vastaajista. Poikkeuksen teki aluevaaleissa äänestäminen, josta valtaosa (79 %) koki saaneensa riittävästi tietoa.

"Tuloksista selviää, että vaikuttamiskanavamme eivät ole niin tuttuja kuin toivoisimme. Meidän on kerrottava osallistumisen paikoista entistä aktiivisemmin’", erityisasiantuntija Hilda Hakkarainen sanoo.

Lue lisää hyvinvointialueen vaikuttamismahdollisuuksista:

Palveluja koskevia vastauksia hyödynnetään uuden strategian valmistelussa

Vastaajilta kysyttiin, mitkä asiat ovat heidän mielestään tärkeimpiä hyvinvointialueen palvelujen onnistumisen kannalta. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat, että asiakas pääsee tarvitsemaansa palveluun nopeasti (80 %) ja että palveluihin saa yhteyden helposti ja nopeasti (75 %).

Yli puolet vastaajista nosti tärkeimpien asioiden joukkoon henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon. Tärkeinä pidettiin myös, että asiakas kokee tulleensa autetuksi palvelutilanteessa (40 %) ja että palvelut sijaitsevat lähellä asiakkaan asuinpaikkaa (40 %).

”Tulokset ovat samansuuntaiset kuin vuonna 2022 asukkaille suunnatussa strategiakyselyssä. Vastaukset tuovat tärkeää tietoa, kun valmistelemme uutta hyvinvointialueen strategiaa aluevaltuuston päätettäväksi”, strategiapäällikkö Marianne Juosila toteaa.

Hyvinvointialueen verkkosivusto uudistuu asiakkaiden toiveiden mukaan

Viestintää koskevissa vastauksissa korostuivat verkkosivustoon liittyvät toiveet. Vastaajista 64 % kertoi saaneensa tarvitsemansa tiedon hyvinvointialueen verkkosivustolta.

Vakehyva.fi-sivustoa on parannettu aiemmin saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi valikkorakennetta on yksinkertaistettu ja eniten käytetyt palvelut on nostettu valikkoon esille. Tekoälyä hyödynnetään hakutoiminnossa ja automaattikäännöksissä eri kielille.

"Kyselyn tulokset antavat meille arvokasta tietoa siitä, miten sivustoa tulisi edelleen kehittää. Keskitymme erityisesti tiedon löydettävyyteen ja asiakkaan ohjaamiseen oikeaan palveluun", viestintä- ja markkinointipäällikkö Krista Aksila-Hursti kertoo.