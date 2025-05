SDP:n Saku Nikkanen: Jättämäni keskustelualoite liikkumattomuudesta tulossa eduskunnan salikeskusteluun

Liikkumattomuuden kasvu on laajalti tunnettu ja tunnustettu ongelma Suomessa. Ensinnäkin liikkumattomuus vaikuttaa merkittävästi terveyteen. Istumatyö ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yhteydessä moniin terveysongelmiin, kuten lihavuuteen, sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyden ongelmiin sekä diabetesriskin kasvuun. Tämä ei ole vain yksilöiden ongelma, vaan se myös lisää terveydenhuollon kustannuksia ja kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmäämme.

Toiseksi liikkumattomuus vaikuttaa negatiivisesti työtehoon ja talouteen. Lisäksi terveysongelmat johtavat sairauspoissaoloihin, mikä taas aiheuttaa kustannuksia yrityksille ja vähentää talouden kasvua. Liikkumattomuus on ongelma kaikissa ikäryhmissä ja tämänkin perusteella voidaan puhua kansallisesta kriisistä, joka ei pelkällä valistustyöllä poistu, toteaa Nikkanen.

Ratkaisuja tähän kasvavaan ongelmaan on olemassa. Yhteiskunnan on edistettävä terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista liikkumista kaikilla tasoilla. Meidän on korkea aika käydä eduskunnassa perustavanlaatuinen keskustelu siitä millä keinoin tähän ongelmaan tulee puuttua, toteaa Saku Nikkanen.