LUMO-ohjelmasta tukea Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Pohjois-Pohjanmaan LUMO-ohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen ja kehityssuunnan kääntäminen positiiviseksi maakunnassa. Työtä tehdään yhdessä maakunnan keskeisten sidosryhmien kanssa seuraavien kolmen vuoden aikana.

LUMO-ohjelman valmistelu etenee vaiheittain ja ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettu olemassa olevan luontotiedon perusteella maakunnan arvokkaimpia monimuotoisuuskeskittymiä. Maakunnalliset monimuotoisuuskeskittymät ovat alueita, joilla maakunnalle ominaisten eri luontotyyppien ja lajien monimuotoisuus on korkeimmillaan. Pohjois-Pohjanmaalla keskittymiä on tässä vaiheessa tunnistettu 13 kappaletta.

“Maakuntamme luonto on valtavan monipuolinen kokonaisuus Perämeren rannikolta laajojen aapasoiden alueelle ja aina Koillismaan vaarametsiin asti. Maakunnassamme esiintyy myös lajeja, joita ei tavata missään muualla Suomessa”, biodiversiteettikoordinaattori Jussi Jyväsjärvi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Priodiversity LIFE -hankkeen toimijat tulevat suunnittelemaan maanomistajille vapaaehtoisia luonnonhoidon ja ennallistamisen toimia valikoiduilla monimuotoisuuskeskittymillä ja niitä yhdistävillä alueilla.

“Kohdentamalla luonnon monimuotoisuuden turvaamistoimia alueille, joilla sekä tarve että hyöty on suurin, hyödynnämme käytettävissä olevat eurot tehokkaasti ja vaikuttavasti”, toteaa Jussi Jyväsjärvi.

Toimilla estetään elinympäristöjen tilan heikkenemistä tai nopeutetaan elinympäristöjen palautumista kohti luonnontilaa, parannetaan arvokkaan lajiston elinolosuhteita ja lisätään luontotyypeille ominaisten rakennepiirteiden määrää.

Maanomistajille vapaaehtoista

Monimuotoisuuskeskittymien maanomistus on vaihtelevaa, ja erityisen tärkeää on saada innostettua yksityisiä maanomistajia mukaan.

“Olemme huomanneet, että maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita luonnonhoitohankkeista. Toimien vapaaehtoisuus on kuitenkin maanomistajille tärkeää“, kenttäpäällikkö Markku Ekdahl Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta toteaa.

“Monimuotoisuuskeskittymille sijoittuville metsätiloille aukeaa uusia mahdollisuuksia monimuotoisuuden lisäämiseksi. Rahoitusta ja neuvontaa monenlaisiin luonnonhoitohankkeisiin on hyvin tarjolla. Toivoisin että maanomistajat miettisivät oman tilansa luonnonhoidon avainkohteita ja ryhtyisivät toimenpiteisiin. Tarvittaessa apua ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista voi kysellä meiltä ja ELY-keskukselta“, luonnonhoidon asiantuntija Ville Koukkari Suomen metsäkeskuksesta sanoo.

Työ jatkuu Pohjois-Pohjanmaan LUMO-ohjelmassa

Monimuotoisuuskeskittymien tunnistaminen on ensimmäinen askel Pohjois-Pohjanmaan LUMO-ohjelmatyössä. Entistä avoimempi ja jatkuvasti tarkentuva luontotieto kasvattaa ymmärrystä maakunnan arvokkaasta luonnosta sekä luonnon tilaa parantavien ja heikentävien toimien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Maakunnallisia toimijoita otetaan entistä laajemmin ja vahvemmin mukaan LUMO-työhön mm. erilaisissa työpajoissa, jotka käynnistyvät syksyllä 2025. Työpajojen tarkoituksena on muodostaa eri toimijoiden kesken yhteinen näkemys, miten Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuutta voidaan jatkossa turvata ja edistää.

Priodiversity LIFE -hanke tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voimme pysäyttää luontokadon. Hanke kokoaa yhteen laajan ja monipuolisen joukon sitoutuneita toimijoita, joilla on yhdessä mahdollisuus löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot luontokadon pysäyttämiseen Suomessa. Priodiversity LIFE -hanke luo edellytyksiä tehdä luontokadon torjunnasta uutta osaamista suomalaisille yrityksille sekä luoda Suomesta kansainvälisen tason osaaja. Priodiversity LIFE -hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Hanke on saanut osarahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.