Oletko valmis äkkilähtöön, joka saa sinut välittömästi hyvälle tuulelle?

Mirella Mäkilä: Äkkilähtöjä Tampereella

Ilmestyy 20.5.

Roosa on edennyt urallaan porafirman pääkonttoriin ja päätynyt asumaan kesäkämppänsä ullakolle. Siitä hyvästä ansaitsee ainakin puolitoista aikuispistettä!

Mutta ei ole helppoa olla järkevä aikuinen, kun uudella kumppanilla on jotain salattavaa ja ystävällä taas on houkutteleva mutta vastuuton ehdotus.

Mikä voisikaan mennä pieleen, jos heittää hyvästit pimenevälle kotikaupungille ja päätyy uinuvalle lomasaarelle äkisti ja kauas? Kun Tampere salaisuuksineen jää taakse, on aika selvittää millaiset tunteet tulisi päästää päivänvaloon.

Äkkilähtöjä Tampereella on Mirella Mäkilän luoman Tampereelle sijoittuvan Se on moro -sarjan kolmas teos. Ystävyyttä ja sopivan kokoisia unelmia käsittelevä sarja hurmasi lukijat jo ensimmäisestä kirjasta alkaen, ja sitä on myyty nyt jo reilusti yli 30 000 kappaletta. Sarjan tv-oikeudet on myyty Warner Bros Finlandille ja se sai Vinhan kirjakaupan jakaman, historian ensimmäisen Funlandia-palkinnon.

Mirella Mäkilä (s. 1977) on Helsingissä asuva tamperelainen, joka ikävöi synnyinkaupunkiaan ja sen peritamperelaista mielenmaisemaa. Viihteen ja huumorin kirjoittamiseen Mäkilä suhtautuu vakavasti, sillä se kannattelee silloinkin, kun elämä ei ole ihanaa.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi