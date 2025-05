Eurojackpotissa ei täysosumia - perjantaina potissa 120 miljoonaa ja toisessa voittoluokassakin jo noin 21 miljoonaa euroa

Eurojackpotin kierroksen 19/2025 oikea rivi on 1, 21, 22, 46 ja 49. Tähtinumerot 9 ja 10.



Illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelissä on tarjolla perjantaina Eurojackpotin maksimipotti 120 miljoonaa euroa. Toisen voittoluokankin potti kasvaa perjantaina jo noin 21 miljoonaan euroon.



Toisen voittoluokan osumia löytyi tänään kolme kappaletta. Niillä voitti 6 061 762 euroa. Voitoista yksi osui Tanskaan ja kaksi Saksaan.



Suomesta löytyi kolme kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 6 989 euroa.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 3 0 2 6 2 8 0. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Riika 65. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.