Flow Festivalin The Other Sound -ohjelma esittelee kotimaisen ja kansainvälisen kokeellisen musiikin kiinnostavimpia tekijöitä

Vuonna 2025 The Other Sound siirtyy uudistettuna Suvilahden Kattilahalliin. Tänä vuonna ikoninen tehdasrakennus tarjoaa poikkeuksellisen ympäristön immersiivisille kokemuksille, kun ympyränmuotoinen esiintymis- ja yleisöalue antaa mahdollisuuden kokea jylhä teollinen tila ennen kokemattomalla tavalla. Uusi esiintymislavan muoto ja yhteistyössä esiintymistekniikan partneri Creative Technologyn kanssa tilan seiniin ja pilareihin toteutettavat suurikokoiset, 30-metriset videoprojisoinnit tekevät Kattilahallista upean tilataideteoksen.

New Yorkissa syntynyt ja Etelä-Intiassa Tamil Nadun osavaltiossa kasvanut laulaja Ganavya tuo festivaalille hengellistä jazzia ja eteläaasialaista hengellistä musiikkia yhdistävän äänen, joka on saanut kiitosta muun muassa Wall Street Journalilta. Intialaissyntyinen ja Yhdysvalloissa asuva Surabhi Saraf esittelee The Other Soundissa Apni-persoonansa, joka kanavoi ääntä, hengitystä ja ympäristön ääniä immersiivisiksi rituaaleiksi, joissa myytit heräävät eloon. Lontoolaistaustainen, nykyään Helsingissä asuva ja työskentelevä pianisti Keval Shah puolestaan esittää intialais-amerikkalaisen säveltäjän Reena Esmailin teoksiin perustuvan pianoresitaalin, joka yhdistää hindustanilaisia ragoja ja lännen harmonioita elävään, genrejä ylittävään äänimaisemaan.

Säveltäjä, rumpali ja elektroninen muusikko Andrea Belfin meditatiivisessa esityksessä virtaavat rytmit ja monikerroksiset elektroniset tekstuurit sulautuvat yhteen, luoden immersiivisen ja rytmivetoisen äänimaailman. Pianisti Nicoletta Favari ja perkussionisti Christopher Salvitonin Passepartout Duo vie kuulijansa minimalismin ja kokeellisen musiikin pariin itserakennettujen instrumenttien ja elektroakustisten sävyjen muodossa. Myös kiinalainen taiteilija ja säveltäjä Li Yilei hyödyntää esityksessään kehittämiään, löydetyistä materiaaleista muodostettuja instrumentteja, joiden avulla hän tutkii aistimuksellisia ongelmia ja valikoivaa mykkyyttä.

Karina-yhtyeestä tuttu Karin Mäkiranta tuo Ada Aik -alter egonsa muodossa Suvilahden Kattilahalliin festivaalin jokaisena päivänä koettavan moniaistisen 5 Hours of Light -teoksen. Yhdessä Reijo Aittokummun johtaman Sibelius-lukion 60-henkisen tyttökuoron ja tuoksukoreografi Salla Keskisen kanssa toteutettava ainutlaatuinen, taidemuotojen rajoja häivyttävä teos tutkii tunteiden, aistien ja muistojen luonnetta. Suomijazzin taiturit, basisti Antti Lötjönen ja kitaristi Kalle Kalima, puolestaan tuovat yhteen mielikuvituksellisia ääniä, jotka sekoittavat genrejä ja vievät perinteisiä soittimia uusiin ulottuvuuksiin.

Harmonikkataiteilija Harri Kuusijärven ja mediataiteilija Arttu Niemisen immersiivinen esitys yhdistää elektroakustista musiikkia ja visuaalisen taiteisiin, kun puolestaan Sanna Komin sooloprojekti KO:MI yhdistää nykyklassisia vaikutteita ja ekologisia teemoja elokuvalliseen musiikkiin, jota Komi esittää 6-henkisen jousista, puhaltimista, kitarasta, perkussioista ja elektroniikasta muodostuvan kamarikokoonpanonsa kanssa.

Anni Elifin, Pauli Lyytisen, Paavo Malmbergin ja Jarmo Saaren Symbiocene puolestaan tulkitsee jazzia, ambientia, kamarimusiikkia ja maailmanmusiikkia Ninni Perkon tanssiteokseen perustuvassa esityksessä, joka muistuttaa kadonneista lajeista ja tulevaisuuden toivosta.

The Other Sound -lavalla esiintyvät:

Ganavya, Apni aka Surabhi Saraf, Keval Shah, Andrea Belfi, Passepartout Duo, Li Yilei, Ada Aik & Choir: 5 Hours of Light – Scented Concert, Antti Lötjönen & Kalle Kalima, Harri Kuusijärvi & Arttu Nieminen, KO:MI ja Symbiocene.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Clear Channel, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi

Tiketti www.tiketti.fi

1 päivän lippu: 159€

2 päivän lippu: 229€

3 päivän lippu: 269€

1 päivän Platinum-lippu: 229€

3 päivän Platinum-lippu: 419€

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

