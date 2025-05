Vuoden 1995 Suomen maailmanmestaruus tuli pienin kertoimin – ”Tänä vuonna Leijonat on vahvasti haastajan asemassa”

Ikimuistoinen ja ensimmäinen Suomen maailmanmestaruus jääkiekosta ei yllättänyt 30 vuotta sitten Veikkauksen asiakkaita.

- Pieniä olivat tosiaan silloin kertoimet. Voittajavedossa Leijonien maailmanmestaruuden kerroin oli vain 2,47. Leijonien voiton kerroin vuoden 1995 nevöfoget-finaalissa Veikkauksen Pitkävedossa oli puolestaan 1,80, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara kertoo.

Voittonumerot Ruotsi 1 – Suomi 4 muistavat monet. Tulosvedossa oikean maalimäärän tienneet voittivat kertoimella 19,80. Suomen maaleista Ville Peltonen teki kolme ja kapteeni Timo Jutila yhden.

Tänä vuonna Suomen maailmanmestaruuden kerroin tulee olemaan paljon suurempi kuin vuonna 1995 toteutunut 2,47.



- Ysiviis saattoi olla vähän sellaista meininkiä, että Suomea pelasivat ”kaikki” voimasuhteista huolimatta. Tänä vuonna tilanne on eri. Suomi ei ole MM-kisojen suosikki, vaan Leijonat on vahvasti haastajan asemassa sekä kertoimien valossa että myös suomalaisten asiakkaiden asettamien panosten osalta, Eirtovaara arvioi.

Tällä hetkellä Veikkauksen kerroin Suomen maailmanmestaruudelle perjantaina alkavaan MM-turnaukseen on 18.



- Kanada, Ruotsi ja USA keräävät vahvat joukkueet, joista löytyy NHL-tähtiä. Pelaajavertailussa Suomi ei pärjää ennakkosuosikeille. Mutta Leijonien joukkue on ihan potentiaalinen. Vuonna 2019 Bratislavassa Suomen kisat sujuivat hienosti tällaisesta altavastaajan asemasta.

- Suomen pakistossa on mukavasti kiekollista osaamista Atro Leppäsen johdolla. Hyökkäykseen on otettu jonkin verran Jukka Jalosen aikaa enemmän myös nuorta voimaa. En yllättyisi, jos Waltteri Merelä tai Lenni Hämeenaho pelaisi todellisen huipputurnauksen. Nuoremman polven pelaajat ovat useammin niitä, jotka ylittävät itsensä, ja jokusen pelurin täytyy niin tehdä jos Leijonat mestaruuteen saakka mielii. Tällä kertaa se itsensä ylittäjä ei ole enää Marko Anttila, Eirtovaara nostaa.



Suomi lähtee kisoihin nyt Antti Pennasen valmennuksesta.

- Pennanen on Leijonat-koutsina vielä kirjoittamaton kortti. Saako Leijonat valmennuksellista kilpailuetua Ruotsiin ja pohjoisamerikkalaisiin nähden? Hieman yllättäen kysymysmerkki on myös maalivahtipeli, vaikka Leijonilla on pitkästä aikaa NHL-vahteja joukkueessa. Sekä Juuse Saroksen että Justus Annusen kaudet Pohjois-Amerikassa olivat varsin haastavia, joten oletuksena kumpikaan ei ole parhaimmillaan myöskään MM-jäillä.



Megatähtien Nathan MacKinnonin ja Sidney Crosbyn johtama Kanada on Eirtovaaran mukaan selvä ennakkosuosikki MM-turnaukseen. Yhtä selvä kakkossuosikki on lähes 20 NHL-pelaajan kotietujoukkue Ruotsi.



- Asiakkaamme ovat pelanneet toistaiseksi hyvin maltillisesti Suomen Leijonia. Toisin kuin 30 vuotta sitten!



-Voi olla, että heikosti sujunut EHT-turnaus näkyy tässä. Nyt alkavat kuitenkin tosi pelit eikä valmistaville peleille kannattane antaa liikaa painoarvoa.



Jääkiekon MM-kisojen ajan jokaisena päivänä Pitkävedon 1X2-kohteessa on korotettu palautusprosentti 98 ja turnaukseen löytyy paljon kiinteäkertoimisia sekä muuttuvakertoimisia kohteita.

Voittajavedoissa on pelattavissa myös Päivän Pari Suomen sijoitus jääkiekon MM-kisoissa sekä Suomen sijoitus Euroviisuissa.



Veikkauksen kohteet jääkiekon MM-kisoihin



VeikkausUutisten MM-kisaennakko