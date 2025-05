Mikkelin Prisman uusi Kesäpiha on avattu

Osuuskauppa Suur-Savon pian valmistuvan Mikkelin Prisman mittavan remontin yhtenä osana Prisman yhteyteen rakennettiin uusi Kesäpiha, joka on palvellut asiakkaita 28.4. alkaen. Kesäpiha sijoittuu Prisman Ravintolamaailman ja Graanin kierrätyspisteen väliin. Sijainti autojen paikoitusalueen vieressä helpottaa asiointia ja Kesäpihan ostokset on kätevä kuljettaa puutarhamyymälästä autolle.

Uuden Kesäpihan valikoimiin kuuluvat kesäkukat ja yrtit, monivuotiset perennat, havut ja tuijat sekä mullat ja lannoitteet. Lisäksi Kesäpihalla on myynnissä nestekaasua kesän grillikauteen.

- Kesäpihan valikoimat täydentyvät pikkuhiljaa kelien lämmetessä, kunhan puutarhojen kesäkukat alkavat kunnolla kukkia. Ainakin lisää amppeleita odotellaan saapuvaksi valikoimiin jo nyt äitienpäiväviikolla ja perennojakin tulee koko ajan lisää. Kesäpihaa on toivottu Mikkelin Prisman yhteyteen jo pitkään ja onkin hienoa, että saimme viimein Kesäpihan täydentämään puutarhatuotevalikoimiamme, kertoo Prisma Mikkelin johtaja Jari Liimatainen Osuuskauppa Suur-Savolta.

Ainutlaatuisena erikoisuutena Prisman Kesäpihalta löytyy purkupuusta käsityönä tehty myyntikoju. Koju tilattiin Spolia Design Oy:ltä ja sen rakenteet on valmistettu pääosin uudelleen käytössä olevista materiaaleista. Päärakennusmateriaalina kojussa on käytetty kestävää ja kierrätettyä liimapuulevyä, jonka hiilijalanjälki on uudelleenkäytettynä materiaalina nolla. Myyntikoju syntyi purkumateriaalien uudelleenkäytön pilottikokeiluna, osana Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun KIELO-hanketta.

- Myyntikojumme on erinomainen esimerkki siitä, kuinka purkumateriaalit voivat palvella uudessa käyttötarkoituksessa esteettisesti ja toimivasti. Yhteistyön avulla saimme Kesäpihallemme todella toimivan ja uniikin myyntikojun, jatkaa Liimatainen.

Mikkelin Prisman uuden Kesäpihan myötä kaikista Osuuskauppa Suur-Savon Prismoista löytyy nyt puutarhamyymälät. Kesäpihat palvelevat juhannukseen asti päivittäin Prismoissamme Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kukkatoimittajana kaikissa Prismoissamme on paikallinen, Rantasalmella toimiva Päivölän puutarha.