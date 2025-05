Uutuusdokumentti sukeltaa 90-luvun alkuvuosien popilmiön syntyyn: ”Kaikki tuntee hitit, mutta tarina taustalla kiehtoi”

Ruudussa 12.5. alkava uutuusdokumenttisarja Neon 2 - Ne on ne kaks on tarina Jussi Rainion ja Rami Alangon ystävyydestä ja yhtyeestä, joka nousi 90-luvun alkuvuosien popilmiöksi. Dokumentti paljastaa, miten syntyivät legendaariset hitit "Polku", "Kemiaa" ja "Tässä talossa" ja kuinka syviin vesiin yhtye ajautui, kun suosion vuosia seurasivatkin tyhjentyneet keikkapaikat?

Kuvausryhmä on kulkenut Neon 2:n rinnalla vuosina 2021–2023 tallentaen hetkiä, jolloin yhtye palasi pitkältä tauolta, juhli 30-vuotista taivaltaan ja työsti uutta musiikkia. Dokumentissa ääneen pääsee bändin jäsenten lisäksi laaja kirjo yhtyeen kanssa työskennelleitä musiikki- ja viihdealan ammattilaisia.

Dokumentin kuvauksesta, leikkauksesta ja ohjauksesta vastasi Joel Korhonen, joka on aiemmin palkittu maailmalla useilla palkinnoilla muun muassa lyhytelokuvasta The Perimeter. Ohjaajana sekä käsikirjoittajana toimi Jani Wilund.

Wilund kertoo, että dokumentin ydin löytyi jo alussa:

”Lähdettiin kertomaan tarinaa Neon 2 -yhtyeestä, koska mielestämme se tarina ansaitsi tulla kerrotuksi. Kaikki tuntee hitit, mutta tarina taustalla kiehtoi. Lopulta dokumentista tulikin hauska ja koskettava tarina elämästä sen kaikkine rosoineen ja väreineen.”

Dokumentti on paitsi kunnianosoitus Neon 2:n musiikille, myös inhimillinen kuvaus yhtyeen vaiheista — hetkistä, jolloin kaikki tuntuu mahdolliselta ja niistä, jolloin mikään ei tunnu varmalta. Ennen kaikkea dokumentti on kertomus ystävyydestä, joka on kestänyt musiikkimaailman myrskyt.

”Ensimmäinen reaktio kun oltiin katsottu koko dokkari porukassa yhtä soittoa alusta loppuun oli, että joko se nyt loppui?” kertoo laulaja Jussi Rainio.

”Hienosti koottu kimara muistoja ja tilanteita pitkän matkan varrelta ja erinomainen tiivistelmä bändin ja ystävysten pitkästä matkasta. Kimpassa hämmästeltiin, kuinka kauan näitä hommia on oikein tullut tehtyä.”

”Epätodellinen fiilis. Oikeastaan kahdesta eri syystä: mihin kaikki se aika hävisi? Ja se toinen syy – ollaanko me siis noi kaks? Sitä jotenkin ulkoistaa itsensä koko dokumentista, ja dokumenttia katsoo ikään kuin ulkopuolisin silmin. Ja sitten kuitenkin samalla on ihan äärettömän tyytyväinen siitä, mitä kaikkea Neon 2 on saanut aikaan ja miten se on edelleenkin niin vahvassa iskussa”, pohtii kitaristi Rami Alanko.

“Ennen kaikkea dokkari edustaa sitä, mitä ystävyys on meidän kahden välillä, mutta myös bändin ja lähipiirin kesken. Polku on ollut täynnä hienoja ja myös raadollisen tuskaisia hetkiä.”

Dokumentti ei ole pelkästään kertomus menneestä, vaan myös toiveikas kurkistus tulevaan.

“Haikeana, mutta varsin tyytyväisinä alistumme vanhan fraasin edessä, että hyväkin loppuu aikanaan ja lopputekstit rullaavat ruudussa. Mutta tämän bändin tarinalle ei ole vielä kirjoitettu loppua, ei sinne päinkään, vaan matka jatkuu kohti uusia seikkailuja!” Rainio toteaa lopuksi.

Vieläkö paluu poptaivaalle on mahdollinen?

Neliosainen Neon 2 - Ne on ne kaks alkaa Ruudussa maanantaina 12.5., jolloin kaikki jaksot ilmestyvät katsottaviksi Ruutu+-tilaajille. Jaksot ilmestyvät myös ilmaiskatseluun yksi kerrallaan aina maanantaisin.