Nordic Leisure Travel Groupin ilmastotavoitteille Science Based Targets Initiative -hyväksyntä

Nordic Leisure Travel Group on asettanut kolme päätavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Konsernin lentoyhtiön Sunclass Airlinesin tavoite on 19 prosentin päästövähennys per matkustajakilometri. Scope 2 -luokan päästöille tavoitteena on 42 prosentin vähennys perusvuoden 2023 tasosta. Kolmanneksi yritys sitoutuu siihen, että vuoteen 2029 mennessä 50 prosentilla sen alihankkijoista on SBTi-validoidut tavoitteet, myös näissä perusvuotena 2023.* Matkanjärjestäjäkonsernin hiljattain julkaistusta vastuullisuusraportista käy ilmi, että yksi SBTi:n hyväksymistä tavoitteista on saavutettu jo etuajassa.

– Olemme viime vuosina toteuttaneet kunnianhimoisia ilmastotoimia ja saavuttaneet tärkeän tavoitteen omissa hotelleissamme. Kaikki omat hotellimme käyttävät nyt ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Olemme onnistuneet pienentämään energiankulutusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä myös muissa toiminnoissamme, kuten toimistoissa ja lentokonehalleissa. Kokonaisuudessaan olemme vähentäneet epäsuoria päästöjä 73 %. Siten olemme saavuttaneet vuoteen 2030 asetetun 42 prosentin päästövähennystavoitteen jo etuajassa, kertoo Camilla Malmose, Nordic Travel Leisure Groupin Head of Strategy and ESG.

Työ oman lentoyhtiön päästöjen vähentämiseksi jatkuu mm. Sunclass Airlinesin koko lentokonekannan uudistamisella ja korvaamisella uusilla tehokkaammilla Airbus neo -koneilla.

– Tärkein ilmastotavoitteemme vuoteen 2030 mennessä on Sunclass Airlinesin päästöjen vähennys 19 prosentilla perusvuodesta 2023. Vuoden 2024 vähennys oli 3,2 %, mikä on linjassa vuoden 2030 tavoitteen kanssa. Noin 90 % asiakkaistamme lentää lomalle Sunclassin lennoilla, joten panostus lentolaivaston uudistamiseen on erittäin tärkeä. Uusien koneiden CO2-päästöt per matkustajakilometri ovat jopa 22 % pienemmät kuin edeltävän konekannan. Vuonna 2030 kaikki koneemme ovat neo-tyyppiä. Samanaikaisesti tarkastelemme aivan kaikkia päivittäisiä toimintojamme, esimerkiksi investoimme uuteen ohjelmistoon, jonka avulla lentäjämme voivat optimoida lennon polttoaineenkulutusta entistäkin paremmin, jatkaa Malmose.

Nordic Leisure Travel Groupin asettamat ilmastotavoitteet koskevat myös yhteistyökumppaneita. Vuoteen 2029 mennessä 50 prosentilla yrityksen alihankkijoista, esimerkiksi hotelleista ja lentoyhtiöistä, tulee olla SBTi-hyväksytyt ilmastotavoitteet.

Ilmastovaikutusten lisäksi Nordic Leisure Travel Groupin vastuullisuustyö kattaa myös muita osa-alueita.

– Eri puolille maailmaa suuntautuvilla lomamatkoillamme on kiistattomia ilmastovaikutuksia. Pohjoismaiden suurimpana matkanjärjestäjänä haluamme kantaa vastuumme ja olla osa ratkaisua. Työ vastuullisemman matkailun edistämiseksi koskettaa koko maapalloa ja sen ihmisiä ja eläimiä. Siksi tavoitteenamme on myös varmistaa hyvät olosuhteet paikallisille kumppaneillemme ja työntekijöillemme. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa keskittyäksemme erityisesti lasten oikeuksiin. World Animal Protectionin kanssa tehtävän yhteistyön kautta pyrimme varmistamaan, ettei toiminnastamme aiheudu vahinkoa luonnonvaraisille eläimille, päättää Camilla Malmose.

*Nordic Leisure Travel Groupin ilmastotavoitteet:

Tavoite 1: Lentoyhtiö Sunclass Airlinesin päästöjen vähennys 19 prosentilla per matkustajakilometri vuoteen 2030 mennessä (perusvuosi 2023)

Lennot ovat Nordic Leisure Travel Groupin suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja ja siten siihen kohdistuva vähennystavoite on erittäin tärkeä. Meneillään oleva lentolaivaston uudistaminen, polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja painon vähentäminen osana lentotehokkuusohjelmaa ovat jo tuottaneet tuloksia.

Tavoite 2: Scope 2 -päästöjen vähennys 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (perusvuosi 2023)

Scope 2 -päästöihin sisältyy kaikki uusiutumattoman sähkön käyttö toimistoilla, omissa hotelleissa, Sunclass Airlinesin lentokonehalleilla ja Airshoppenin toimitiloissa. Päästöjen vähennystavoite on 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Omat hotellit ovat jo nyt siirtyneet käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, ja vuoden 2024 epäsuoria päästöjä pystyttiin vähentämään 73 prosenttia, mikä tarkoittaa, että tavoite on saavutettu etuajassa.

Tavoite 3: 50 prosentilla yrityksen alihankkijoista on SBTi-validoidut tavoitteet vuoteen 2029 mennessä (perusvuosi 2023)

Tavoite kattaa alihankkijat, joilta yritys ostaa lentoja, hotellimajoituksia, risteilyjä tai maakuljetuksia.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) maailman hallitukset sitoutuivat pitämään maapallon keskilämpötilan nousun alle kahdessa asteessa esiteollisesta tasosta ja pyrkimään lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Vuonna 2018 tutkijat varoittivat, että jo 1,5 asteen globaali lämpeneminen voi aiheuttaa katastrofaalisia vaikutuksia ihmisille ja luonnolle. SBTi kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin, jotka tukevat maapallon lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Nordic Leisure Travel Group liittyy nyt maailmanlaajuisesti noin 7000 Science Based Targets -aloitteeseen sitoutuneen yrityksen joukkoon. Suomessa SBTi-aloitteeseen on sitoutunut 113 yritystä, Ruotsissa 326, Norjassa 88 ja Tanskassa 208.

Lisätietoa Nordic Leisure Travel Groupin vastuullisuustyöstä

https://www.nltg.com/esg