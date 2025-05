Vuoden 2025 Puuteollisuusyritys on Porin Puukaluste

Vuonna 1980 perustettu Porin Puukaluste Oy valmistaa julkisten tilojen kalusteita Porissa ja Raumalla. Yhtiön toimitusjohtaja on Tomi Vikström, ja liikevaihto oli viime vuonna 7,2 miljoonaa. Yhtiöllä on 37 työntekijää.

Yrityksen tarina on hieno esimerkki suomalaisesta pitkäjänteisestä puusepäntyöstä, yrittäjyydestä ja kasvusta.

Pienestä verstaasta käynnistynyt räätälöityjen kiintokalusteiden valmistus julkisiin tiloihin on laajentunut kansainvälisiin kohteisiin. Erikoiskalusteita on toimitettu ympäri maailmaa liikennöiviin laivoihin, jopa loistoristeilijöihin asti. Laatu, toimitusvarmuus ja yhteistyökyky ovat olleet menestyksen kulmakiviä.

Kasvu ei ole syntynyt itsestään. Taustalla on ollut kunnianhimoinen strategia, teknologian ja tuotannon kehittäminen, sekä ennen kaikkea osaava ja sitoutunut henkilöstö. Yrityksen johdolla on ollut selkeä visio, ja sen toteuttamista on vauhdittanut myös uuden sukupolven mukaantulo. Osaamista on siirretty, vastuuta on jaettu, ja tulevaisuutta on rakennettu yhdessä. Toimiva johto on sitoutunut vahvasti yrityksen kehittämiseen ja kasvuun, ja sen määrätietoinen työ on ollut keskeinen osa menestystarinaa.

Vuonna 2023 tarina sai uuden luvun, kun yritys teki merkittävän yritysoston ja hankki kilpailijansa laivakalustetoiminnan liiketoiminnan. Kaupan myötä tuotantoa jatketaan nyt kahdessa kaupungissa, Porissa ja Raumalla. Henkilöstömäärä on noussut 37 ammattilaiseen, ja kokonaiskapasiteetti kasvanut merkittävästi.

Lehdistötilaisuus järjestetään ma 19.5.2025 klo 12 osoitteessa Eteläväylä 15, 28610 Pori

Vuoden puuteollisuusyritys palkinnon myöntää Puuteollisuus ry, joka on Suomen johtava hirsitalo- ja puusepänteollisuuden työehtosopimuksien sopimusosapuoli, sekä Suomen Yrittäjien toimialayhdistys sekä Puutuoteteollisuus ry:n yhdistysjäsen. Yhdistyksellä on noin 270 jäsenyritystä ja jäsenien yhteenlaskettu liikevaihto noin 1,3 miljardia euroa.

Porin Puukaluste valmistaa kiintokalusteita julkisiin tiloihin. Pääasiallisia kohteita ovat sairaalat ja terveydenhuoltoalan yritykset, koulut ja päiväkodit sekä laivat. Kaiken ytimessä ovat erittäin laadukkaat valmistus- ja asennustavat sekä luotettavat toimitukset.

Porin Puukaluste Oy