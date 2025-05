Rahkaa ja rieslingiä -podcastissa Laura Kaartinen ja Kerttu Rissanen tuovat hyvinvointiin uusia näkökulmia

Laura Kaartinen ja Kerttu Rissanen haluavat voida hyvin, mutta samalla nauttia elämästä. Rahkaa ja rieslingiä -podcastissa kuullaan viihdyttävää ja sallivaa puhetta kahdelta liikunta-alan ammattilaiselta, jotka osaavat nauraa myös itselleen ja kommelluksilleen. Podcastissa Laura ja Kerttu ovat valmiita raottamaan omaakin elämää, tuoden samalla vahvasti samaistuttavia hetkiä kuuntelijoiden arkeen. Tarinat sopivat niin himoliikkujille, sohvaperunoille, tai jotain siltä väliltä oleville.

Rahkaa ja rieslingiä -podcastissa puhutaan hyvinvoinnista uudenlaisella tavalla, huumorin, itseironian keinoin ilman saarnaamista. Podcast innostaa, koska juontajat ovat asiantuntevia, mutta samalla hauskoja ja rohkeita puhumaan omasta elämästä. Se tarjoaa myös keinon kurkistaa juontajien elämään.

”Me emme halua asettua kuuntelijan yläpuolelle neuvonantajiksi jakelemaan totuuksia, vaan tarkastelemme asioita useista näkökulmista rennosti, sallivasti ja innostavasti”, Laura ja Kerttu kuvailevat. ”Nauramme itsellemme ja haluamme myös jakaa asioita omista elämistämme. Uskomme, että podcastimme eroaa perinteisten hyvinvointivaikuttajien sisällöistä ja se varmasti kiinnostaa myös niitäkin, jotka eivät perinteisesti ole innostuneita hyvinvointia käsittelevistä sisällöistä.”

Rahkaa ja rieslingiä -podcastin juontajat:

Laura Kaartinen on monialayrittäjä, hyvinvointi- ja ammattivalmentaja sekä kolmen lapsen äiti. Lauralla on positiivinen ja kannustava elämänasenne. Hän uskoo, että kovan työn ja elämän kolhujen kautta ihminen kasvaa – ja, että kaikella on tarkoitus. Laura jakaa aktiivisesti hyvinvointiin, perhe-elämään ja muotiin liittyvää sisältöä sosiaalisessa mediassa, rohkaisten seuraajiaan uskomaan itseensä ja tukemaan myös muita matkalla omiin unelmiinsa.

Kerttu Rissanen on hyvinvointialan yrittäjä, mediapersoona, joogaope ja personal trainer. Kerttu on pirskahteleva persoona, joka innostuu uusista asioista. Hän uskoo positiiviseen elämänasenteeseen ja siihen, että jokaiselta elämän polulta voi oppia jotain, syventäen samalla itsetuntemusta. Kertun somesisällöissä tulevat esiin sekä terveellinen elämäntapa että elämästä nauttiminen. Kerttu onkin tunnettu sipsien rakastaja. Myös matkustaminen ja media-ala kiinnostavat erityisesti.

Rahkaa ja rieslingiä Podimossa: https://podimo.com/fi/shows/rahkaa-ja-rieslingia