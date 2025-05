Parlamentti linjasi prioriteettejaan seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen

Vuoden 2027 jälkeisen budjetin tulee vastata realiteetteihin ja olla joustava

Komission maakohtaisten suunnitelmien malli ei voi olla rahankäytön perustana

Nykyisiä ohjelmia yhdistävät jättirahastot ongelmallisia

Varojen käyttöä on voitava valvoa parlamentaarisesti

Mepit peräänkuuluttavat kunnianhimoisempaa monivuotista rahoituskehystä (MFF) äänin 317 puolesta, 206 vastaan ja 123 tyhjää hyväksytyssä tekstissä. Näin voitaisiin vastata nykyisiin globaalin mittakaavan haasteisiin sekä kansalaisten tarpeisiin. Parlamentin mukaan nykyinen budjetin enimmäismäärä (yksi prosentti jäsenmaiden bruttokansantulosta) ei tässä tilanteessa riitä.

Yhdysvaltojen vetäydyttyä sen globaalista roolista EU:n on panostettava lisää Ukrainan tukemiseen Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä, toteavat mepit tekstissä. Lisäksi budjetissa on huomioitava kilpailukyky sekä ilmastokriisin ja luontokadon vaikutukset.

Ei yhden maakohtaisen suunnitelman mallille

Parlamentti kritisoi suunnitelmia koota eri rahastoja yhteen elpymis- ja palautumistukivälineen mallin mukaan eli niin, että kullekin jäsenmaalle on yksi maakohtainen suunnitelma. Sen sijaan mepit vaativat rakennetta, jolla varmistetaan avoimuus ja parlamentaarinen valvonta, johon osallistuvat myös esimerkiksi alueelliset ja paikalliset toimijat. Päätöslauselmassa painotetaan myös koheesio- eli aluekehityspolitiikan roolia sisämarkkinoiden syventämisessä, eriarvoisuuden vähentämisessä ja köyhyyden torjunnassa.

Kilpailukyky ja puolustus

Mepit pitävät ongelmallisina ns. kilpailukykyrahastosuunnitelmaa, jossa monia nykyisiä rahoitusohjelmia yhdistettäisiin uuteen rahastoon. Sen sijaan he toivovat uutta, kohdennettua rahastoa, jonka tarkoituksena olisi houkutella yksityisiä ja julkisia investointeja EU:n tukemien riskienvähentämismekanismien avulla.

Puolustusmenojen lisääminen on parlamentin mukaan perusteltua, mutta ei saa vähentää rahoitusta sosiaalisilta ja ympäristötoimilta.

Yksinkertaistaminen, joustavuus ja oikeusvaltioperiaate

Monivuotisen rahoituskehyksen tulee parlamentin mukaan vähentää edunsaajiin kohdistuvaa tarpeetonta byrokratiaa antamatta kuitenkaan komissiolle mahdollisuutta tehdä päätöksiä ilman parlamentin valvontaa. Yksinkertaisemman budjetin tulee meppien mukaan olla samalla avoimempi budjetti.

Joustavuus menojen kohdalla on avainasemassa erilaisiin kriisiin vastaamisessa, ja kriisinkestävyyttä on lisättävä kunkin budjetin osa-alueen sisällä. Lisäksi humanitaarinen apu on erotettava muista varoista, sanovat mepit. Siksi seuraavassa rahoituskehyksessä tulee olla kaksi erikoisvälinettä, yksi katastrofiapuun ja toinen ennustamattomiin kriiseihin vastaamiseksi . Meppien mukaan rahoituksen saamisen tulee olla yhdistettynä Euroopan unionin arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. He toivovat kohdennettua oikeusvaltioehdollisuuden mekanismia, jolla varmistetaan, ettei edunsaajia rankaista maan hallituksen päätöksistä.

Velkojen takaisinmaksu ja yhteinen lainanotto

Mepit toteavat, ettei NextGenerationEU -elpymisvälineen lainojen takaisinmaksu saa vaarantaa muiden EU:n prioriteettien rahoitusta. He painottavat selkeää erottelua velkojen takaisinmaksun sekä ohjelmien rahoituksen välille. Parlamentin mukaan neuvoston tulisi hyväksyä EU:lle uusia omia varoja, ja yhteinen lainanotto on mahdollisuus vastata koko Euroopan laajuisiin haasteisiin mm. turvallisuuden ja puolustuksen saralla.

Kommentit

"Me haluamme, että seuraava monivuotinen rahoituskehys pystyy paremmin vastaamaan tämän hetken haasteisiin eli reagoimaan nopeasti kriiseihin, suojelemaan kansalaisia ja rakentamaan vahvan, kilpailukykyisen unionin. Haluamme myös riittävän tuen pitkän aikavälin tavoitteille, kuten maataloudelle ja aluekehityspolitiikalle. Siksi ehdotamme budjetin vastuullista kasvattamista vanhentuneen yhden prosentin BKTL-menokaton yli. Jos haluamme EU:lta lisätoimia, meidän on myös annettava sille tarvittavat työkalut. Parlamentti hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen vain, jos se on tulevien tarpeiden mukainen, joustava, toimiva ja valmiina 1.1.2028 mennessä. Siksi tahdomme, että neuvosto ja komissio aloittavat neuvottelut heti, kun komissio on tehnyt esityksen heinäkuussa”, sanoi varjoesittelijä Siegfried Mureşan (EPP, Romania).

“Ihmisten ja alueiden tulee olla seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen keskiössä. Meidän tulee taata, että EU pystyy vastaamaan kansalaisten tarpeisiin. Tarvitsemme vahvoja investointeja strategisen autonomian, talouden sekä vihreiden tavoitteiden edistämiseksi niin, ettei kukaan jää jälkeen . Lisäksi kunnianhimoisen budjetin tulee painottaa sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä, sisältää uusia ja moderneja tulonlähteitä ja taata järkevä rahoitus varautumiselle, turvallisuudelle ja puolustukselle. Samalla sen tulee taata oikeusvaltioperiaatteen sekä EU:n ydinarvojen toteutuminen”, kertoi varjoesittelijä Carla Tavares (S&D, Portugali).

Seuraavaksi

Mietinnöllä parlamentti pyrkii vaikuttamaan komission esitykseen monivuotisesta rahoituskehyksestä ennen sen julkaisua, ennakkotietojen mukaan heinäkuussa.

Taustaa

Monivuotinen rahoituskehys (MFF) tehdään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Se määrittelee eri politiikan osa-alueiden rahankäytön enimmäismäärät. Kun kehys on saanut parlamentin hyväksynnän määräenemmistöllä, se tarvitsee lisäksi neuvoston yksimielisen hyväksynnän. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys on voimassa 31. joulukuuta 2027 asti.

