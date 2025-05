Valkoposkihanhien kevätmuutto vilkastuu

Viimeisen viikon aikana valkoposkihanhien kevätmuutto on edennyt vauhdilla. Kymmeniätuhansia valkoposkihanhia saapui Suomeen kahdessa erillisessä aallossa. Etelä- ja Itä-Suomen pelloilla ruokailee nyt yli 200 000 valkoposkihanhea. Suuresta määrästä huolimatta päämuutto ei ole vielä tapahtunut.

Jakson ensimmäinen muuttoaalto koettiin vappuaattona keskiviikkona 30.4. Vappuaaton suurin muutto tapahtui Porvoon Emäsalossa, jossa BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan laskettiin 13 700 muuttavaa valkoposkihanhea. Seuraava muuttoaalto tapahtui lauantaina 3.5., jolloin havaittiin yli 10 000 valkoposkihanhen muuttoja monin paikoin aina Helsingin seudulta Etelä-Karjalaan. Etelä-Karjalan Luumäellä laskettiin päivän suurin lukema, 34 400 muuttavaa valkoposkihanhea sekä lajilleen määrittämätöntä hanhea.

Jälkimmäinen muuttoaalto oli myös Etelä-Ruotsissa massiivinen, sillä perjantaina 2.5. havaittiin esimerkiksi Ystadissa 143 800 ja Öölannissa 150 000 koilliseen matkannutta valkoposkihanhea. Viron mantereen luoteiskulmassa Pôôsaspeassa laskettiin lauantaina 3.5. puolestaan 50 100 muuttavaa valkoposkihanhea.

Jakson suurimmat kerääntymät havaittiin Kouvolassa, Iitissä sekä Parikkalan kunnan alueella. Vappuaaton suurin havainto tehtiin Kouvolan Teutjärvellä, jossa oli 25 000 lepäävää ja ruokailevaa valkoposkihanhea. Seuraavan aallon suurimmat kerääntymät havaittiin puolestaan Parikkalan kunnan alueella lauantaina 3.5., jossa havaittiin karkeasti arvioiden 50 000 lepäilevää ja ruokailevaa valkoposkihanhea. Sunnuntaina 4.5. Iitin Sääskjärvellä arvioitiin olevan 30 000 ruokailevaa valkoposkihanhea.

Kummankin muuttoaallon valkoposkihanhet laskeutuivat viimeistään Pohjois-Karjalan alueelle. Pohjois-Karjalassa on puolestaan nyt useita yli 10 000 valkoposkihanhen kerääntymiä. Kaikkiaan voidaan arvioida, että pelkästään Etelä- ja Pohjois-Karjalassa lepäilee ja ruokailee nyt lähes 150 000 valkoposkihanhea. Koko Suomessa arvioidaan olevan yli 200 000 valkoposkihanhea. Barentsinmeren pesimäkanta on noin 1,4 miljoonaa valkoposkihanhea, eli vielä on paljon hanhia tulossa. Päämuutto ei ole siis vielä tapahtunut.

GPS-lähetinhanhien sijainnit

Suomen, Saksan ja Alankomaiden Barentsinmeren kannan GPS-lähetinhanhet ovat levinneet laajalle alueelle. Saksalaistutkimus on lisännyt uusia GPS-lähetinhanhia, jotka auttavat merkittävästi hahmottamaan isompaa tilannekuvaa valkoposkihanhien muutoista. GPS-lähetinhanhista 53 saatiin paikannus kuluvan jakson aikana.

GPS-lähetinhanhista 7 on nyt Suomessa. Pukkilan – Porvoon alueella 2 sekä Järvenpäässä, Laukaassa, Sulkavalla, Kuopiossa ja Kiteellä 1. Venäjän Aunuksessa 1, Virossa 15, Ruotsissa 3, Tanskassa 3, Saksassa 20 ja Alankomaissa 4.

Millaista hanhisäätä on luvassa, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Sääolosuhteet valkoposkihanhien saapumiselle Suomeen paranevat tasaisesti päivä päivältä seuraavan viikon aikana. Korkeapaine työntyy vähitellen Brittein saarilta Skandinaviaan, ja sen myötä harvinaisen kylmä vastatuulivirtaus Suomessa heikkenee, lämpötila kohoaa ajankohdan normaaleihin lukemiin, on poutaa ja hyvä näkyvyys laajalla alueella Itämeren piirissä. Samalla valkoposkihanhien muutto kohti Suomea kiihtyy vähitellen, erityisesti ensi viikolla. Toisaalta vihreä peltokasvillisuus levähdysalueilla Karjalassa ei vielä ole hyvin kehittynyttä, joten linnut pysähtyvät helposti lepäilemään suuriksi parviksi. Niinpä päämuutto Vienanmeren suuntaan ei todennäköisesti vielä ala.”

Katso video valkoposkihanhista

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lahivahinkokoordinaattori Joni Kivimäki kertoo videolla valkoposkihanhista ja korvauspäätösmenettelystä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Seuraava muuttotiedote julkaistaan keskiviikkona 14.5.2025.

Lähteet ja linkkejä