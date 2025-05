Elämysten kirjo Vaasan kaupunginteatterissa

”Vaasan kaupunginteatterin tulevan kauden teema on hurmio. Teeman ympärille on kuratoitu moniääninen kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden nauttia laadukkaasta teatteritaiteesta ja hyvästä viihteestä sekä innoittua pohtimaan, miten hurmio, hurmioituminen ja huuma näkyvät ajassamme ja yhteiskunnassamme”, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Tarpeettomia ihmisiä – kotimaisen näytelmäkirjallisuuden vaikuttavimpia draamoja

Lokakuussa Julia-näyttämöllä saa ensi-iltansa Reko Lundánin Tarpeettomia ihmisiä, joka sijoittuu 2000-luvun alkuun ja laman jälkeiseen nousukauteen. Näytelmän alussa kojeistoasentaja Kari jää työttömäksi ja eksyy vähitellen oman päänsä sisälle. Samaan aikaan Karin vaimo Tuula ylenee myymälävastaavaksi ja Tuulan ystävä Petri on hukkua töihinsä opettajana. Vähitellen Karin katkeruus alkaa purkautua kodin seinien sisäpuolella. Tarpeettomia ihmisiä on draama, joka näyttää mitä perheessä tapahtuu silloin, kun yhteiskunta unohtaa ihmisen eikä omien tunteiden käsittelyyn ole työkaluja.

Lundánin koskettavan ja vaikuttavan tekstin ohjaa Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa vieraileva Sakari Hokkanen, joka on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Tampereen Teatterissa ja Jyväskylän kaupunginteatterissa. Puvut ja lavastuksen teokseen suunnittelee Salli Kari ja äänimaailman Jouni Tapio. Teos saa ensi-iltansa 23.10.2025.

Tuntematon seikkailu johdattaa improvisaation maailmaan

Marraskuussa Julia-näyttämöllä sukelletaan improvisaation saloihin, kun ensi-iltansa saa Tuntematon seikkailu – täysin improvisoitu näytelmä lapsille. Esityksessä mitään ei ole ennakkoon suunniteltu, eikä valmista käsikirjoitusta ole. Vaasan kaupunginteatterin näyttelijät venyvät mitä erilaisimpiin tilanteisiin ja muuntuvat moneksi, lapsiyleisön ehdotusten pohjalta.

Tuntematon seikkailu -esityskonseptin suunnittelusta ja näyttelijöiden kouluttamisesta vastaa näyttelijä Antti Laukkarinen. Laukkarinen on helsinkiläisen Improvisaatioteatteri Stella Polariksen näyttelijä, jolla on yli 20 vuoden kokemus improvisaatioteatterista niin näyttelijänä kuin kouluttajanakin. Teoksen ensi-ilta nähdään 13.11.2025. Esitys on myös tilattavissa erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vierailuesitykset valloittavat

Syksyllä 2025 Vaasan kaupunginteatterissa nähdään monipuolinen kattaus vierailuesityksiä. Show ’n Spaghetti tempaa mukaansa lauantaina 6.9. klo 18 Teatteriravintola Kulmassa – luvassa on musiikkia, huumoria, yllätyksiä, herkullinen ateria sekä tanssit ikivihreiden sävelten tahdissa. Joukkuevoimistelusta kertova, kehuttu Jumppatytöt nähdään Romeo-näyttämöllä keskiviikkona 24.9. klo 19. Katariina Havukaisen, Inkeri Hyvösen ja Ella Lahdenmäen esitys on oodi suomalaiselle naisvoimistelulle.

Torstaina 9.10. klo 19 Red Nose Company ja Kamariorkesteri Avanti! tuovat Romeo-näyttämölle Aleksis Kiven elämän ja teokset yhdessä paketissa. Perjantaina 10.10. klo 19 Julia-näyttämöllä saa puolestaan ensi-iltansa ja kantaesityksensä Aurinkokuninkaani, joka on esitys ristiriitaisen rakkauden varjossa ja valossa kasvamisesta. Näyttämöllä nähdään Emmi Nieminen ja Vaasan kaupunginteatterista tuttu näyttelijä Emma-Sofia Hautala, joka on kirjoittanut teoksen Liila Jokelinin kanssa.

Lauantaina 18.10. klo 13 Romeo-näyttämö täyttyy naurusta, kun lavalle astuu suosikkitubettajien kokoonpano Toimistopojat. Lavashown jälkeen järjestetään Meet & Greet -tapaaminen teatterin aulassa. Saman päivän iltana klo 19 alkaen Naurunurkka tuo stand upin teatteriravintola Kulmaan. Iltaa tähdittävät Tommi Tuominen, Anitta ”Iso A” Ahonen ja MC:nä Joonas Moisio. Perjantaina 14.11. klo 19 Julia-näyttämöllä nähdään suomalainen telenovela Korot kattoon!, joka on komedia kovasta yrittämisestä ihmissuhteiden viidakossa. Näyttämöllä yhteensä 10 erilaista hahmoa tulkitsevat Ria Kataja ja Minna Kivelä.

Keväässä 2026 Suomen kantaesitys Florian Zellerin näytelmästä

Helmikuussa Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä nähdään Suomen kantaesitys ranskalaisen kirjailijan ja teatterintekijän Florian Zellerin näytelmästä La Vérité. Teoksen suomenkielinen nimi on Totuus. Hykerryttävän parisuhdedraaman suomentaa Aino Piirola ja ohjaa Emma Mattila, joka on ohjannut Vaasan kaupunginteatteriin aiemmin Irmeli – kummitusseikkailun sekä Peppi Pitkätossun. Teoksen skenografina toimii Riku Suvitie. Totuus saa ensi-iltansa 12.2.2026.