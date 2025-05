Lähiliikenteen konduktöörien lakolla ei ole vaikutusta junaliikenteeseen

Päiväjunissa on vielä tilaa – vielä ehdit pääsiäisen viettoon junaillen 15.4.2025 09:09:04 EEST | Tiedote

Pääsiäisen junaliikenne on käynnistymässä vilkkaana. Suosituin menoliikenteen päivä on torstai 17.4. Yöjunien odotetaan tänäkin vuonna tulevan täyteen, mutta päiväjunissa on edelleen hyvin tilaa.