VAS mepit kirjelmöivät Valtoselle: hiljaisuus maksaa palestiinalaisten hengen

– Lähetimme kirjeen Valtoselle, sillä Suomen hallituksen pelkuruus puuttua kansanmurhaan ja puolustaa kansainvälistä oikeutta on hengenvaarallinen linja. Siitä linjasta palestiinalaiset maksavat joka päivä hengillään, Andersson, Kyllönen ja Saramo kertovat.

Kirjeessään europarlamentaarikot muistuttivat, että lokakuun 2023 jälkeen Gazassa on tapettu ainakin yli 50 000 palestiinalaista, suurin osa naisia ja lapsia. Useat YK:n edustajat ovat todenneet Israelin toimien täyttävän sotarikosten tunnusmerkkejä. Israel parhaillaan estää avustustarvikkeiden toimittamisen Gazaan ja näännyttää ihmisiä tarkoituksellisesti, mikä on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomista.

– Länsimaiden ja Suomen haluttomuus puuttua näihin räikeisiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin murentaa koko sääntöpohjaista moninkeskistä järjestelmää, vaikka sen tarve olisi suurempi kuin koskaan. Tällä linjalla Suomi horjuttaa juuri kaltaisillemme maille elintärkeitä rakenteita, he kirjoittivat.

Europarlamentaarikot muistuttivat kirjeessään, että useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n asiantuntijat ja erityisraportoijat ovat todenneet Israelin toiminnan täyttävän kansanmurhan tunnusmerkit.

– Suomen hallituksen on välittömästi keskeytettävä asekauppa Israelin kanssa sekä ajettava Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Niin Suomen kuin EU:n on käytettävä kauppa- ja talouspoliittisia keinoja Israelin painostamiseen, aivan kuten Venäjänkin suhteen, he vaativat.

Lisäksi europarlamentaarikot vaativat Palestiinan valtion tunnustamista välittömästi. Heidän mukaansa Palestiinan tunnustaminen on välttämätöntä, jotta keskustelu pidemmän aikavälin ratkaisuista voidaan edes aloittaa. He vetosivat ministeri Valtoseen, joka kirjoitti 3. toukokuuta Hufvudstadsbladetissa Suomen tunnustavan Palestiinan, kun aika on oikea.

– Milloin tämä aika koittaa? Onko se vasta silloin, kun Israel on saavuttanut kaikki tavoitteensa, tuhonnut palestiinalaisalueet ja surmannut tai väkisin karkoittanut palestiinalaiset? He kysyivät.

Europarlamentaarikkojen lähettämä kirje on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteissä sekä vasemmistoliiton verkkosivuilla.