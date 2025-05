Sastamalan Opisto palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla

Sastamalan Opiston ja Illon VPK:n alulle panema Special Rescue -toimintamalli on herättänyt kiinnostusta paitsi valtakunnallisesti myös kansainvälisesti. Erityistä tukea tarvitsevien aikuisten palokuntatoiminta sai runsaasti julkisuutta, kun Yle TV 1:ssä esitettiin kahdeksanosainen Special Rescue Asema 63 -sarja. Siinä seurattiin seitsemän tukea tarvitsevan elämää palokuntaharrastuksen kautta.

Palkitsemalla Sastamalan Opiston Special Rescue -toimintamallin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla halutaan korostaa yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen merkitystä sekä sitä, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille – myös erityisryhmille. Toimintamallin rakentaminen on vaatinut toimijoilta innovatiivista ja ennakkoluulotonta asennetta ja toimii erinomaisena esimerkkinä yhteistoiminnasta.

”Palkinto on merkittävä tunnustus Sastamalan Opistolle ja tekee mitä parhaimmalla tavalla näkyväksi kansalaisopistojen ennakkoluulottoman yhteistyön eri toimijoiden kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Palkinto nostaa esiin kansalaisopistojen erityisryhmille tarjoaman koulutuksen ja mahdollistaa innovatiivisen toimintamallimme levittämisen myös muihin opistoihin. Kansalaisopisto on kunnan kullanarvoinen kumppani myös arjen turvataitojen opettamisessa ja tärkeässä roolissa yhteiskunnan resilienssin ylläpitämisessä”, kommentoi Sastamalan opiston rehtori Sini-Mari Lepistö saatua Opetusalan turvallisuuspalkintoa.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot Tuomo Myllölle ja Joel Linnalle

Kangasalalainen Tuomo Myllö toimii oppilaitoksiin suuntautuneena turvallisuusasiantuntijana ja kouluttaja. Taustaltaan Myllö on luokanopettaja ja yhtenäiskoulun rehtori, jolla on työkokemusta kaikilta perusopetuksen vuosiluokilta noin 25 vuotta. Hänet tunnetaan aktiivisena ja yhteistyöhalukkaana oppilaitosturvallisuuden kehittäjänä.

Myllö toimi pitkää kansallisessa Oppilaistoturvallisuuden kehittämisverkostossa OPTUKE:ssa perusopetuksen edustajana ja on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Pirkanmaan perusopetuksen kouluturvakansiota. Vuoden 2024 loppuun saakka Myllö toimi päätyökseen Kangasalan kaupungin koulujen turvallisuusasiantuntijana OKM:n rahoittaman jengiytymisen ja rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyyn keskittyvässä hankkeessa.

Jyväskyläläinen rehtori Joel Linna on tullut paikallisesti ja valtakunnallisesti tunnetuksi luovana henkilönä, joka ei tyydy vain toteamaan, että jokin asia ei ole kunnossa, vaan hän tarpeen tullen kehittää siihen ratkaisun. Tästä esimerkkeinä Linnan innovaatiot, luokkaan sijoitettava Turvakaappi ja sisällesuojautumistilanteessa luokan oven salpaamiseen käytettävä Säppi-lukitusratkaisu.

Linna toimii Vesangan päiväkotikoulun rehtorina ja on tullut tunnetuksi myös Seminaarinmäen mieslaulajien eli Semmareiden kakkosbassona. Linna on ulospäin suuntautunut aktiivinen verkostoituja, joka omalla panoksellaan on merkittävästi edistänyt Jyväskylän seudun yhteistyötä oppilaitosturvallisuuden kehittämiseksi.

Opetusalan turvallisuusfoorumi pidettiin jo 21:sen kerran

Opetusalan turvallisuuspalkinnot luovutettiin 21:ssä valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui yli 100 osallistujan monipuolinen joukko sivistyksen ja koulutuksen turvallisuudesta kiinnostuneita. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

Lisätiedot: https://sppl.fi/opetusala/