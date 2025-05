Pron edustajisto: Ilman liittoja ei ole työelämän tasa-arvoa

Ammattiliitto Pro: Hallitus jatkaa sopimusyhteiskunnan purkamista vaikeuttamalla palkansaajajärjestöjen työtä 18.4.2025 12:03:46 EEST | Tiedote

Julkisuuteen on tullut tieto maan hallituksen kaavailuista poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus tulevassa puoliväliriihessään. Tämä tarkoittaisi veronkorotusta liittojen jäsenille. Mitä vähemmän kannustimia liittoihin kuulumiselle on, sitä vähemmän neuvotteluvoimaa tavallisilla suomalaisilla on työehdoistaan, Pro muistuttaa.