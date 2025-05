AGCLIMATE-tutkimushankkeessa kehitetään ratkaisuja maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen ja vähentämiseen

Maanviljely aiheuttaa merkittävän osan elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöistä. AGCLIMATE-hankkeen tavoitteena on vähentää näitä päästöjä kehittämällä työkaluja, joilla voidaan seurata peltojen hiilitaseita ja dityppioksidipäästöjä (N₂O) sekä yhdistää tulokset tuote- ja tilakohtaisiin hiilijalanjälkilaskelmiin. Hankkeen innovaatiot tukevat ilmastoviisasta viljelyä, lisäävät läpinäkyvyyttä ja avaavat uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

"AGCLIMATE-hankkeessa tutkimustulokset viedään käytäntöön maatilojen arjessa. Luotettavat tiedot muutetaan käyttökelpoisiksi ilmastoystävällisessä liiketoiminnassa ja päätöksenteossa", sanoo hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta.

AGCLIMATE-hankkeen neljä päätavoitetta ovat

ilmastoviisaiden viljelykäytäntöjen kehittäminen

hiilitaseen ja dityppioksidipäästöjen mittausjärjestelmän rakentaminen

tulosten yhdistäminen yritysten hiilijalanjälkilaskelmiin

ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden vientipotentiaalin kasvattaminen.

Hanketta johtaa Ilmatieteen laitos, tutkimuskumppaneina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto. Yrityskumppaneita omilla hankkeillaan ovat Valio, Hankkija, Vaisala, Datasense ja Cense Analytics. Ohjausryhmässä toimivat lisäksi Atria, HKFoods ja Lantmännen.

AGCLIMATE kuuluu Valion johtamaan Food 2.0 -hankekokonaisuuteen ja on sen suurin yksittäinen hanke. Valion Food 2.0 -veturihanke on laaja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Suomen ruokajärjestelmää kestävämmäksi, kannattavammaksi ja vientikelpoisemmaksi.

Hanke tukee suomalaisia yrityksiä ilmastosiirtymässä

AGCLIMATE-hankkeen seitsemän työpakettia keskittyvät muun muassa viljelykäytäntöihin, mittaus- ja seurantajärjestelmiin, elinkaariarviointiin sekä tulosten kansainväliseen todentamiseen. Reaaliaikainen Field Observatory -järjestelmä tuo mittaustulokset sidosryhmien käyttöön avoimesti ja läpinäkyvästi. Hanke kestää huhtikuusta 2025 joulukuuhun 2027, mikä kattaa kolme kasvukautta.

Hanke auttaa lisäämään Suomen ruokajärjestelmän arvoketjujen myönteisiä ilmastovaikutuksia ja muita ympäristövaikutuksia sekä lisää yritysten vientimahdollisuuksia. Hankkeen tulokset auttavat kotimaisia elintarvike-, maatalous- ja teknologiayrityksiä parantamaan ilmastovaikutusten arviointia, vastaamaan markkinoiden ja sääntelyn vaatimuksiin sekä täyttämään sertifiointien ja hiilimarkkinoiden vaatimukset.

AGCLIMATE tekee kansainvälistä tutkimusyhteistyötä laajasti, ja se linkittyy keskeisiin EU-hankkeisiin ja kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Ulkomaalaiset kumppanit toimivat referensseinä hankkeen tieteelliselle laadulle ja lisäävät hankkeen kansainvälistä vaikuttavuutta.

AGCLIMATE-hankkeen toteuttajat ja niiden roolit: