Toisin silmin -pienoisnäyttelyn avautumisen kunniaksi Nähdäänkö?-perhepäivä Heurekassa 17.5.

Heurekan Leikin voima -näyttely myytiin Kuwaitiin 13.3.2025 11:09:20 EET | Tiedote

Tiedekeskus Heurekassa suursuosion saanut Leikin voima -näyttely on myyty Kuwaitiin. Näyttelyn koki Heurekassa kaikkiaan yli 660 000 kävijää. The Scientific Center of Kuwait -tiedekeskuksessa näyttely avautuu loppukeväällä.