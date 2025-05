Wickström – RKP haluaa vahvistaa suomalaisten ostovoimaa

- RKP:n keskeinen tavoite on ollut, että Suomen talouskasvuun saadaan vauhtia. Talous on myös psykologiaa ja me tarvitsemme nyt luottamusta tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee yhteiskunnallisen ilmapiirin, jossa yrittämiseen kannustetaan, jossa halutaan perustaa yrityksiä, palkata työntekijöitä ja investoida. Näin vahvistamme maamme hyvinvointiamme pitkällä tähtäimellä, sanoo Wickström.

Tuloverotuksen kevennykset tulevat tuntumaan suomalaisten lompakoissa, myös pienituloisten ja keskituloisten, ja niiden tarkoituksena on kannustaa työntekoon.

- RKP on johdonmukaisesti korostanut sitä, että työnteon ja työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Suomalaisten kotitalouksien ostovoima tulee parantumaan nyt hallituksen toimien myötä yhdessä hidastuneen inflaatiotahdin ja korkojen laskun myötä. RKP kehottaa myös päivittäistavarakauppaa siirtämään arvonlisäveron alennuksen hintoihin, niin että se näkyy suoraan kaupan hyllyillä, korostaa Wickström.

Wickströmin mielestä on erittäin hyvää, että hallitus kannustaa yrityksiä sijoittumaan Suomeen, erityisesti vihreän siirtymän alalla.

- Yhteisöveroa alentamalla kannustetaan yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämistä, samalla kun hallituksen veropolitiikka suosii yritysten perustamista juuri Suomeen. Iloitsemme myös vihreään siirtymään tehtävien suurten investointien verokannustimen säilyttämisestä ja että hallitus antaa selkeän signaalin valmiudestaan tukea alueita, joilla on investointipotentiaalia, sanoo Wickström.