Tampereen pääpoliisiaseman rakennustyömaalla vietettiin harjannostajaisia

Uusi aikakausi oikeuspsykiatrisessa hoidossa - Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen suunnittelukilpailu käynnistyy 30.4.2025

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnistää merkittävän suunnittelukilpailun Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Kilpailu on osa laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden vaativan oikeuspsykiatrisen hoidon tarpeisiin. Kuopiossa sijaitseva 140-vuotias Niuvanniemen sairaala on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija vaativan erityistason hoidon, mielentilatutkimusten ja oikeuspsykiatristen asiantuntijapalveluiden saralla.