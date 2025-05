Rakennusliitto valvoo myös kansainvälisiä jättihankkeita Suomessa – Palonen: saatavuusharkinta kireälle

Ylen uutisen tiedot perustuvat Maahanmuuttovirasto Migrin ennakkotietoihin. Migri korostaa tietojen olevan alustavia. Akkumateriaalitehtaan pääurakoitsija CHEC ja tehdastyömaalle aliurakoitsijoita etsivä suomalainen Rego oy kiistävät uutisen tiedot ja vakuuttavat, että rakentajat pyritään löytämään Suomesta.

– Hanketta seurataan Rakennusliitossa ja ainakin tällä hetkellä luotamme siihen, että rakentajat valtaosin tulevat Suomesta. Koska tehtaan teknologia on kiinalaista, on mahdollista, että asennustöissä ja tehtaan käynnistämisessä tarvitaan myös kiinalaista työväkeä, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Rakennusalan työehtosopimusten yleissitovuuden ansiosta myös mahdollisia ulkomaisia rakentajia koskevat suomalaiset työehtomääräykset. Palonen huomauttaakin, että yleissitovuus varmistaa jatkossakin sen, että kotimaiset rakennusyritykset voivat pärjätä tarjouskilpailussa.

– Yleissitovuus halutaan jostakin syystä nähdä vain kotimaisia työntekijöitä suojaavana määräyksenä, vaikka se on vähintäänkin yhtä tärkeä myös suomalaisten yritysten kannalta.

Palonen muistuttaa, että rakentajien työttömyys on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Huhtikuussa Rakennusliiton jäsenistä oli työttöminä 21,2 %, mikä ei kerro edes koko synkkää totuutta. Rakentamisen matalasuhdanne on jatkunut vuosia ja suuri määrä rakentajia on pudonnut ansioturvalta kokonaan tai siirtynyt toisille toimialoille, eivätkä siis näy työttömyyskassan tilastossa.

– Saatavuusharkinnassa tulee tällaisena aikana toden teolla ja vakavissaan tutkia, onko työvoimaa saatavissa Suomesta tai ainakin Euroopan unionin alueelta, ennen kuin työvoiman tuontia kolmansista maista sallitaan. Valitettavasti viranomaiset ovat suhtautuneet lain määräyksiin monin paikoin leväperäisesti ja suurtyöttömyydenkin tilanteessa on myönnetty työlupia EU:n ulkopuolelta tuleville rakentajille. Niin ei nyt saa käydä – ei Kotkan eikä muidenkaan hankkeiden suhteen, Palonen jyrähtää.

Suomessa on vireillä tai tulossa vireille lukuisia isoja tehdasinvestointeja, joiden rakennuttajat ovat ulkomaalaisia jättiyrityksiä.