Olivia Laingin ylistetty esseeteos kehosta, vallasta ja vapaudesta ilmestyy nyt suomeksi

Yksinäisten kaupungilla lukijat hurmannut brittikirjailija Olivia Laing tutkii nyt ruumiillisuutta.

Sirje Niitepõldin suomentamassa esseeteoksessa Ruumiin rajat – Kirja vapaudesta (Everybody – A Book About Freedom) Laing perehtyy mielen ja ruumiin kytköksiin, seksuaalisuuteen ja (väki)valtaan, ruumiin voimaan ja potentiaaliin.

Nuoruudessaan Laing kokeili uraa vaihtoehtolääketieteen harjoittajana. Yrittäessään vastata epätoivoisten ihmisten hätään hänen uskonsa mielen valtaan yli ruumiin koki kolauksen. Laingia jäivät kuitenkin askarruttamaan mielen suhde ruumiiseen, ruumiin nautintojen kumouksellisuus ja fyysisen kapinan vetovoima.

Tutkiessaan ruumiin vapautta ja sen rajoja Laing innoittuu seksuaalipolitiikka-termin ja pähkähullun orgoniakkumulaattori-laitteen keksineen Wilhelm Reichin ajattelusta ja ammentaa mm. Susan Sontagin, Nina Simonen ja Malcolm X:n kohtaloista. Heidän kauttaan hän tarkastelee voimia, joilla yksilöiden vapautta pyritään rajoittamaan, mutta myös juhlistaa tavallisten ihmisten voimaa vastustaa alistusta ja rakentaa parempaa maailmaa.

Laing Helsinki Litissä – ohjelmaa myös perjantaina

Perjantai 16.5. klo 16.00–16.30 , Akateeminen Kirjakauppa: Suomentaja Sirje Niitepõld ja kirjailija Sirpa Kähkönen keskustelevat Laingin teoksista ja niiden kääntämisestä.

Lauantai 17.5. klo 16.20, Helsinki Lit: Olivia Laing esiintyy etäyhteydellä. Haastattelijana Silvia Hosseini.

Olivia Laing (s. 1977) on ylistäviä arvioita saanut englantilainen kirjailija ja taidekriitikko. Hän kirjoittaa taiteesta ja kulttuurista mm. Guardianiin, New York Timesiin ja Financial Timesiin. Teoksen syksyllä 2024 suomeksi julkaisema esseeteos Yksinäisten kaupunki. Tutkimusmatka yksinolon taiteeseen (The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone) hurmasi niin lukijat kuin kriitikotkin.

