Viinilehti valitsi Vuoden hanaviinit 2025

Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2025

Buco Nero Malbec 2024 hanapakkaus

Iconic Wines, Mendoza, Argentiina, 926096

Tuoksu on tiivis, sinisävytteinen ja kypsän marjainen. Siinä on kypsää mustaherukkaa, juolukkaa, luumua, hentoa paprikan aromia sekä kuivattujen yrttien, kuten rosmariinin, sävyjä. Melko täyteläisestä ja mehevästä mausta löytyy tuoksun aromien lisäksi mansikkaa ja paahdetun pippurin vivahteita. Pehmeät tanniinit ryhdittävät suutuntumaa. Jälkivaikutelma on suunmyötäisen herkullinen, makean mausteinen, kypsän kirsikkainen ja jännittävällä tavalla hieman pähkinäinen.

Ruokasuositus: Grillatut tai paistetut tummat liharuoat.

Hinta–laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.

Hinta: 39,48 € (3 l)

Quinta das Setencostas 2021 hanapakkaus

Casa Santos Lima, DOC Alenquer, Lisboa, Portugali, 925548

Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2022 hanapakkaus

Gnarly Head Wines, Lodi, Kalifornia, Yhdysvallat, 950648

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2025

Wongraven Morgenstern Riesling 2023

Wongraven Wines, Pfalz, Saksa, tilausvalikoima 900570

Avoin, kypsän hedelmäinen ja puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on persikkaa, omenaa, mausteisuutta ja kukkaisuutta. Kuivasta mausta löytyy myös vienoa mineraalisuutta, sitruksisuutta ja herukkaisuutta. Kaino yrttinen mausteisuus ja eloisa hedelmähapokkuus ryhdittävät suutuntumaa. Hieman suuta supistava jälkivaikutelma nostaa veden kielelle.

Ruokasuositus: Selkeämakuiset punalihaiset kalat ja täyteläiset äyriäisherkut.

Hinta–laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.

Hinta: 39,98 € (3 l)

Setencostas Fresh and Fruity 2023

Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Portugali, 919998

Nau Mai Sauvignon Blanc 2023 viinipussi

LGCF, Marlborough, Uusi-Seelanti, 953056

Yksittäiset kuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: Viinilehden Vuoden hanaviinit 2025 – Timanttiset tonkat

Tuomariston kommentti kilpailusta:

Punaviinisarjan voittajaksi nousi kuuluisalla Mendozan viinialueella Argentiinassa tuotettu Buco Nero Malbec 2024. Tuoreen vuosikerran viinissä tiivistyy Malbec-lajikkeen luonteikkuus. Viini on herkullinen sekoitus tummien marjojen, yrttien, hennon pippurin ja kuivattujen hedelmien aromeja sekä maukasta paahteisuutta. Pehmeät tanniinit ryhdittävät kokonaisuutta.

Punaviinisarjan hopeamitalin sai kaulaansa paahteisen herukkainen ja karhunvatukkainen portugalilainen Quinta das Setencostas 2021. Pronssilla palkittiin Kalifornian Lodissa tuotettu mehevä Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2022.

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini on Saksan Pfalzissa tuotettu Wongraven Morgenstern Riesling 2023. Riesling-lajikkeesta valmistettuja hanaviinejä oli ilmoitettu kilpailuun runsaasti, mikä kertoo lajikkeen yhä jatkuvasta suosiosta. Tuomaristo ihastui voittajaviinin puhdaspiirteiseen ja erittäin tyylikkääseen hedelmäisyyteen, jota sävyttävät viehättävästi yrttisen mausteiset ja mineraaliset vivahteet.

Hopealle valkoisten sarjassa sijoittui portugalilainen Setencostas Fresh and Fruity 2023, kolmen lajikkeen (Arinto, Sauvignon Blanc, Viognier) sekoiteviini. Pronssin nappasi kesäisen aromikas, raikas ja rehevän herukkainen Nau Mai Sauvignon Blanc 2023 Uudesta-Seelannista.

Näin valinta tehtiin:



Viinilehden Vuoden valkoisen ja punaisen hanaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman hanaviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Hanaviineissä ei kilpailunäytteille ollut asetettu hintarajaa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella tuomaristo valitsi molempien sarjojen loppukilpailun sokkomaistoon 17 hanaviiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 18.