Biojätteen erilliskeräys tuottaa tulosta: sekajätteen biojätemäärä selvässä laskussa

Biojätteen erilliskeräys näkyy jätepusseissa

Tutkimusten mukaan biojätteen massaosuus kotitalouksien sekajätepussista on laskenut 3,1 prosenttiyksikköä vuoden 2023 tasolta. Tällä hetkellä sekajätepussissa on biojätettä keskimäärin enää noin 29 %. Muutoksen taustalla on biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen kattavasti eri asuinkiinteistöihin. Suomessa erilliskerätyn biojätteen piirissä on jo lähes 670 000 kotitaloutta.

Erilliskerätty biojäte hyödynnetään tehokkaasti: siitä tuotetaan energiaa, polttoaineita ja ravinnevalmisteita. Vaikka biojätteen erilliskeräys on laajentunut, on kansalaisten lajitteluaktiivisuudessa yhä parantamisen varaa. Tämän vuoksi KIVO yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt valtakunnallisen kampanjan, joka kannustaa suomalaisia biojätteen lajitteluun. Kampanja on osa ympäristöministeriön osarahoittamaa Koko Suomen biotalkoot -hanketta.

Tietoa jätehuollon kehittämiseen

Jätehuollon kehittäminen perustuu luotettavaan ja kattavaan tietoon jätehuollon järjestelmistä ja jätteiden koostumuksesta. Tätä tietoa tarvitsevat muun muassa jätehuollon järjestäjät, jätteentuottajat, palveluntuottajat sekä viranomaiset ja lainsäätäjät.

Kuntien jäteyhtiöt seuraavat säännöllisesti sekajätteen koostumusta kehittääkseen asukkailleen tarjottavia palveluja ja tukeakseen alueellista kierrätystä sekä kiertotaloussiirtymää. KIVO kokoaa näiden tutkimusten tulokset koostumustietopankkiin. Tuoreimmat tiedot perustuvat tutkimuksiin, jotka kattavat 52 % Suomen asukasluvusta. Näiden perusteella voidaan arvioida kotitalouksien sekajätteen keskimääräinen koostumus valtakunnallisesti.

Vähintään 100 000 tonnia vähemmän biojätettä sekajätteessä

– Muutos kotitalouksien jätehuollossa on ollut viime vuosina erittäin merkittävä, toteaa KIVOn johtava asiantuntija Timo Hämäläinen. Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräys on käynnistynyt useimpien taloyhtiöiden omissa jätekatoksissa.

Hämäläinen arvioi kansallisia yhdyskuntajätetilastoja tarkastellessaan, että kotitalouksista päätyy 2020-luvun alkuun verrattuna vuosittain yli 100 000 tonnia vähemmän biojätettä sekajätteeseen. Viime vuosien aikana on laskenut sekä kotitalouksien sekajätteen kokonaismäärä että biojätteen osuus sekajätepussissa. Näitä muutoksia tarkastellaan laajasti myös Koko Suomen biotalkoot -hankkeessa.