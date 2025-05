Kutsu Lapsibarometrin 2025 julkaisutilaisuuteen

Lapsibarometri on 6–7-vuotiaiden Suomessa asuvien lasten näkemyksiä kartoittava tutkimussarja. Lapsibarometri 2025 perustuu 408 lapsen puhelinhaastatteluun, ja sen teemana on esiopetus eli lapsille tutummin eskari. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia käytäntöjä eskarissa on, millaiset tekijät lisäävät ja vähentävät arjen mielekkyyttä eskarissa ja millaisena lapset näkevät oppimisen ja oppimisen tuen eskarissa. Tutkimus tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten tärkeän näkökulman esiopetuksen merkityksestä, laadusta ja vaikuttavuudesta.

Tutkimus on suunnattu päättäjille, lasten parissa työskenteleville, vanhemmille ja kaikille lasten asioista kiinnostuneille.

Julkaisutilaisuus on kaikille avoin ja siinä on viittomakielen tulkkaus.

Lapsibarometrin 2025 vedoksen voi pyytää etukäteen tutustuttavaksi viestintäasiantuntija Annaleena Airalta, annaleena.aira@oikeus.fi.

Julkaisutilaisuuden ohjelma

Lapsiasiavaltuutetun avauspuheenvuoro | lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Lapsibarometrin tulosten esittely | erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lasten tervehdys

Näkökulmia Lapsibarometrin aiheeseen

Leikin lyhyt suhteellisuusteoria | Pekka Mertala ja Marleena Mustola, Jyväskylän yliopisto

Arjen suhteet eskarissa | Jaana Juutinen, Oulun yliopisto

Eskarilaisten hyvinvointi ja oppiminen kaverisuhteiden näkökulmasta | Samuli Ranta, Lapin yliopisto

Lasten huumori eskarissa | Tuula Stenius, Helsingin yliopisto

Kysymyksiä ja kommentteja

Päätössanat