SDP:n Skinnari: Työsuhdepyöräily on iso terveysteko, miksi sen veroetu poistetaan?

Hallitus suunnittelee työsuhdepyöräilyn veroetuuden poistamista. Tämä tarkoittaisi, että pyörän arvo lisättäisiin jatkossa työntekijän verotettavaan tuloon – jopa takautuvasti nykyisiin sopimuksiin.

- Monelle tämä tarkoittaisi tuntuvia lisäkustannuksia kesken sopimuskauden, toteaa Skinnari.

Työsuhdepyöräilyn suosio on kasvanut Suomessa vauhdilla ja se on lisännyt merkittävästi suomalaisten arkiliikuntaa. Yli 80 % edun saajista kertoo lisänneensä pyöräilyä. Valtaosa pyöristä on sähköavusteisia, ja etu on madaltanut kynnystä liikunnan aloittamiseen erityisesti yli 45-vuotiailla.

Aktiiviset työmatkapyöräilijät ovat keskimäärin 4,5 päivää vähemmän sairauslomalla vuodessa, ja heidän riskinsä pitkiin sairauspoissaoloihin on 18 % pienempi. Säännöllinen ja kuormittava työmatkaliikunta parantaa työkykyä, vaikka siihen liittyykin liikennetapaturmien riski – erityisesti talvella.

- Työsuhdepyöräedun poistaminen olisi lyhytnäköinen päätös. Se iskee suoraan niihin työntekijöihin, jotka ovat tehneet kestävän ja terveellisen valinnan – usein pitkällä sopimuksella. Päätös on myös ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa, joissa painotetaan työhyvinvointia ja terveyttä, painottaa Skinnari.

- Kumpi maksaa Suomelle enemmän – veroedun säilyttäminen vai sen poistamisen seurauksena heikkenevä kansanterveys ja työkyky? Vielä ehtii tehdä päätöksen, joka tukee sekä ihmisten hyvinvointia että yhteiskunnan kestävää kehitystä, päättää Skinnari.

Vuoden 2024 loppuun mennessä maassa oli jo noin 102 000 työsuhdepyöräsopimusta, mikä on enemmän kuin työsuhdeautoja (n. 76 800 kappaletta vuoden 2023 lopussa). Työsuhdepyöräetu, joka otettiin käyttöön vuonna 2021, on ollut verovapaa etu, joka on kannustanut kestävämpään ja terveellisempään liikkumiseen.