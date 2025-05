Wpd Suomen Maaselänkankaan tuulivoimapuisto kutsuu avajaisiin 24.5.2025

Maaselänkankaan tuulivoimapuisto on wpd Suomi Oy:n kehittämä ja rakennuttama tuulivoimapuisto, joka valmistui vuonna 2024. Siellä on yhteensä seitsemän voimalaa ja sen kokonaisteho on 41,3 MW.

Wpd Suomen hankekehityspäällikkö Niina Lappalainen toimi puiston kehitys- ja rakennusaikana Maaselänkankaan hankkeen vetäjänä ja iloitsee lopputuloksesta.

- Maaselänkankaan tuulivoimapuisto suunniteltiin ja rakennettiin erittäin hyvässä yhteistyössä kaupungin, maanomistajien – erityisesti Oulaisten seurakunnan - sekä paikallisten yhdistysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, mistä heille lämpimät kiitokset. Puiston rakentamisvaiheessa on järjestetty myös kahdet ”Raksatreffit”, joissa olemme esitelleet kiinnostuneille tuulivoimapuiston rakentamisen eri vaiheita. Olemme erityisen kiitollisia Oulaisten kaupungille, joka on ollut avajaisten suunnitteluryhmässä mukana. Toivommekin, että paikalliset asukkaat ja muut kiinnostuneet ilmoittautuvat runsain joukoin tapahtumaan ja pääsevät hienon avajaisohjelman lisäksi tutustumaan puistoon ja vierailemaan tuulivoimalassa, Niina Lappalainen kertoo.

Tapahtumapaikan osoite on Pyhäjoentie 847, joka on noin 8 kilometrin päässä Oulaisten keskustasta. Paikan päälle on linja-autokuljetukset Oulaisten keskustasta. Tarkemmat tiedot bussien lähtöajoista löytyvät ilmoittautumissivulta. Tapahtuma on maksuton.

Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen os. www.wpd.fi/maaselankankaan_avajaiset