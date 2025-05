SDP:n Kumpula-Natri: EU:n on uudistuttava nyt

Perjantaina 9.5. vietetään Eurooppa-päivää ja juhlistetaan Suomen 30-vuotista EU-jäsenyyttä. Unioni on parhaillaan suurten kysymysten äärellä ja ratkaisuja on löydettävä merkittävienkin sisäisten uudistusten kautta, toteaa Kumpula-Natri.

EU:n on vahvistettava omaa turvallisuuttaan ja puolustustaan. Koska perussopimusten muuttaminen on aikaa vievä prosessi, on turvallisuutta vahvistettava mahdollisimman tehokkaasti nykyperussopimusten puitteissa. Tässäkin työssä tehdään suuria päätöksiä.

Käsittelyssä ovat parhaillaan esimerkiksi merkittävät turvallisuutta vahvistavat taloudelliset ratkaisut, kuten EU:n puolustusinvestointeja tukevan ReArm Europe -suunnitelman rahoitus ja uuden SAFE-rahoitusvälineen perustaminen jäsenvaltioiden puolustusinvestointien tueksi.

"Kun puhutaan uudesta yhteisvelasta ja miljardeista euroista, joilla tuetaan puolustusta, on eduskunnalla oltava aito mahdollisuus asioiden käsittelyyn siitä, millaisilla ehdoilla suuria, tärkeitä investointeja tehdään. Eurooppapäivänä on aiheellista myös vaalia vahvaa kansalaiskeskustelua Euroopasta. Näitä asioita ei voi puskea läpi muutamassa tunnissa suljetuissa valiokuntien käsittelyissä", Kumpula-Natri toteaa.

Kumpula-Natrin mukaan EU:n uudistumisen tarve on ilmeinen. Uudistuva EU vaatii vahvan eduskunnan ja kansalaisten tuen. Turvallisuus ei saa tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan rapauttamista. Kestävä turvallisuus rakennetaan toimivan demokratian ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustalle ja siksi uudistuvan EU:n on oltava kokonaisuus, Kumpula-Natri toteaa.

Suomen oman EU-politiikan demokraattinen valmistelu kaipaa vahvaa demokratiaa. Kumpula-Natri muistuttaa, että sama ripeys, jota vaadimme EU:lta, on nähtävä myös kansallisessa valmistelussa ja asioiden tuomisessa hallituksesta eduskuntaan. Liian usein eduskunnan kanta merkittäviin EU-päätöksiin on jouduttu määrittelemään kiireellä tai jopa jälkikäteen, vaikka perustuslain mukaan eduskunnalla tulee olla riittävä mahdollisuus vaikuttaa kannan muodostukseen ajoissa, eikä sitä saa asettaa jo tosiasiassa tapahtuneiden asioiden eteen.

”Jos hallitus ei toimita EU-asioita eduskuntaan viipymättä, kuten perustuslaki edellyttää, herää väistämättä kysymys sen kyvystä hoitaa EU-politiikkaa asianmukaisesti”, Kumpula-Natri huomauttaa. "Ihan viime viikoilta löytyy esimerkit EU:n kestävyysraportointi- ja yritysvastuudirektiivin soveltamisen lykkäämisestä (Omnibus I) tai suden suojeluasemaa koskeva säädöksestä. Ne oli itse asiassa Brysselissä jo päätetty ennenkuin niistä tuotiin edes informaatiota eduskuntaan."

"Toimiva Suomen EU-politiikka vaatii hallitukselta toimintakykyä sekä vahvan kansalaistuen. Hyvin johdetut prosessit auttavat parantamaan lainsäädännön laatua ja kansalaiskeskustelua kokonaisuutena", Kumpula-Natri kannustaa.

"Hyvää Eurooppapäivää!"