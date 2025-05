Schneider Electric muokkaa automaation tulevaisuutta innovatiivisilla valotorneilla

Schneider Electricin uudistettu modulaarinen Harmony XVB7 -valotornivalikoima sisältää edistyksellisiä IoT-yhteensopivia merkinantolaitteita, jotka yksinkertaistavat operatiivista työtä teollisessa toiminnassa, lisäävät turvallisuutta ja vähentävät seisokkeja. Tämä auttaa lisäksi estämään kalliita häiriöitä ennen kuin ne tapahtuvat.

Nykyään suunnittelemattomat seisokit merkitsevät valtavaa tuottavuuden menetystä ja maksavat teollisille valmistajille jopa 50 miljardia dollaria vuodessa. Tämä voi vaikuttaa 5–20 prosenttiin tehtaan kokonaistuotantokapasiteetista. Monet taustalla olevat ongelmat, kuten laite- tai prosessiviat, voidaan ratkaista paremmalla reaaliaikaisella etävalvonnalla ja tiukemmalla prosessinohjauksella, joka tukee ennakoivia kunnossapitotoimintoja. Schneider Electricin modulaariset Harmony XVB7 -valotornit vastaavat tähän haasteeseen mahdollistamalla välittömät koneen tai prosessin tilailmoitukset, jolloin käyttäjät ja huoltotiimit voivat toimia reaaliajassa ennen tuotantoon vaikuttavia vikoja.

– Tavoitteenamme on tehostaa teollista toimintaa tekemällä tehtaista varustellumpia, verkottuneempia ja tehokkaampia. Tämä onnistuu ottamalla vastaan yksi tuotantolinjan tai logistiikan haaste kerrallaan. Lanseeraus sisältää yksinkertaistetun ja joustavan rakenteen, joka lyhentää asennusaikaa 90 prosenttia ja vaatii 300 prosenttia vähemmän varastoitavia laitteita saman toiminnallisen kattavuuden saavuttamiseksi. Edistyksellisen LED-tekniikan ansiosta ne tarjoavat 40 prosenttia paremman energiatehokkuuden ja 400 prosenttia suuremman kirkkauden verrattuna aikaisempiin malleihin, sanoo Tuomas Korhonen, Schneider Electricin Pohjoismaiden teollisuusautomaation markkinointijohtaja.

Modulaariset Harmony XVB7 -valotornit on suunniteltu saumattomaan liittämiseen teollisuusohjaimiin. Sarjaan kuuluu räätälöitäviä, joustavia ja kestäviä valotorneja, jotka ovat olennainen lisä mihin tahansa valmistus- ja logistiikkaympäristöön, jossa tuottavuus on etusijalla. Teollisuuden tehokkuutta ja turvallisuutta parannetaan reaaliaikaisilla hälytyksillä, parannetulla etävalvonnalla ja seisokkien vähentämisellä.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

Näkyvyys: kirkkaat ja voimakkaat valomoduulit maksimoivat visuaalisen signaloinnin, ja niiden äänisignaali on jopa 102 dB.

Joustavuus: käyttäjät voivat räätälöidä asetuksiaan (värit, äänet, äänihälytykset, vilkkuvat, kiinteät tai pyörivät valot) yrityksen tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjolla on saumaton integrointi teollisuusohjaimiin IO-Linkin ja USB-liitäntävaihtoehtojen kautta, mikä mahdollistaa etäkonfiguroinnin ja automaattisen signaloinnin.

Tehokkuus: tehon optimointi energiatehokkaalla LEDillä. Järkevämpi muotoilu vähentää yksiköiden määrää 3 kertaa laajemmalla toiminnallisella kattavuudella, parantaa kääntymis- ja käyttötehokkuutta uusien push-in- ja M12-liittimien avulla.

Sujuva tuotesiirtymä ja moderni muotoilu myös tulevaisuuden tarpeisiin



Kun XVB-sarjan Harmony XVB7 Modular Tower Lights poistuu käytöstä, asiakkaat voivat luottavaisin mielin siirtyä täysin yhteensopiviin XVB7-malleihin, joissa on paranneltuja ominaisuuksia. Ne on myös sertifioitu maailmanlaajuista vaatimustenmukaisuutta varten (CE, UL, CSA, CCC, RCM, UKCA), suunniteltu kiertotaloutta ajatellen, ja pakkaus on 100-prosenttisesti kierrätetty ja muoviton.

Harmony Tower Lights -tuoteperhe on ollut markkinoilla yli 20 vuotta. Niihin luottavat laajasti useat eri teollisuudenalat. Sarjan täysin uudet Harmony XV6- ja XV4-mallit sekä Harmony Pro Smart Tower Light -sarja tulevat myös saataville vuoden 2025 jälkipuoliskolla.

Lisätietoja Harmony XVB7 -modulaarisista valotorneista löydät täältä.

