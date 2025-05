Vihreät iloitsee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ilmastoneuvotteluista

Vihreät kaupungin- ja aluevaltuutet: Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut on varmistettava – hallinnolliset rajat eivät saa estää tuen toteutumista 29.4.2025 19:15:55 EEST | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus käsitteli 29.4. vaativaa erityistä tukea tarjoavien Etappi- ja Pajaluokkien sosiaaliohjaajien sekä psykiatristen sairaanhoitajien siirtymistä hyvinvointialueelle muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Siirron taustalla on hyvinvointialuelain 6 §. Sen mukaan hyvinvointialueen tulee ensisijaisesti turvata lakisääteiset palvelut, eikä voi ylläpitää muuta toimintaa lakisääteisten tehtävien kustannuksella. Vihreät korostavat, että alueen tulee nyt entistä vahvemmin varmistaa lakisääteisten palveluiden riittävyys. On vahvistettava kouluterveydenhoitajien ja opiskeluhuollon palveluja, purettava Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön pitkät jonot sekä varmistettava nuorten terapiatakuun toteutuminen. Resursseja on suunnattava sinne, missä lakisääteinen vastuu ja tarve ovat suurimmat. Samalla on luotava toimiva yhteistyörakenne, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Etappi- ja Pajaluokat voivat tukea lapsia ja nuoria yhdessä,