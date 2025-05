THL viikolla 20/2025

THL viikolla 17/2025 17.4.2025 15:07:14 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 17.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Blogit ti 22.4. Kirjoittajat: Rut Norlund-Spiby ja Päivi Nurmi-Koikkalainen. Exploring Independent Living Practices Across Nordic and Baltic Countries ke 23.4. Kirjoittajat: Susanna Kalliola, THL ja Erikka Levälahti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, laillistettu sosiaalityöntekijä. Lastensuojelua uudistetaan – mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? to 24.4. Kirjoittajat: Mika Gissler ja Johanna Lammi-Taskula. 50 ehdotusta lapsitoiveiden tukemiseksi ja syntyvyyden koh