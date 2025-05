Minna Canthin koulun rakentaminen alkaa toukokuussa Kuopiossa

Minna Canthin koulu toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Rakennusliike Lapti vastaa koulun suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakennusinvestoinnin kokonaissumma on 29,3 miljoonaa euroa. Koulu on kooltaan 10 198 m2.

Koulun kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2024. Sen jälkeen hankkeen suunnitelmia on täsmennetty ja koulun toiminnallisuutta kehitetty tiiviissä yhteistyössä Minna Canthin ja Hatsalan koulujen käyttäjien, tilaajan ja Laptin kanssa. Kehitysvaiheen päätteeksi Kuopion kaupunginhallitus totesi hankkeen täyttävän sille asetetut tavoitteet ja hyväksyi siirtymisen hankkeen toteutusvaiheeseen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että kehitysvaiheessa onnistuttiin täsmentämään tavoitteet hankkeelle ja selvittämään käyttäjien tarpeet koulun laajuudelle ja tiloille. Kehitystyöhön osallistettiin koulun henkilökuntaa, sekä projektin suunnittelijoita ja toteuttajia. On ilo nähdä, että syntyvät oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden yhteisölliseen ja monipuoliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen, toteaa rakennuttaja Hilkka Laakso Tilapalveluista.

– Minna Canthin kouluhankkeen kehitysvaihe oli erittäin onnistunut, ja teimme tehokasta yhteistyötä tilaajan, käyttäjien ja asiantuntijoiden kesken. Lopputuloksena on syntymässä opiskeluarjessa toimivat, tehokkaat ja monikäyttöiset tilat, jotka kestävät myös aikaa ja ovat helppo ylläpitää, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.

Muuntojoustavat tilat 720 yläkoululaiselle

Minna Canthin kouluun tulee opetustilat noin 720 yläkoululaiselle. Varsinaisten opetustilojen lisäksi rakennuksesta löytyy erilaisia tiloja oleskeluun, opiskeluun ja kohtaamisiin sekä nuorisotyön tilat ja lainaamo.

Rakennuksen sydän muodostuu pääaulan eli ravintolan, näyttämön ja katsomoportaiden muodostaman kokonaisuuden ympärille. Tiloja voi käyttää yhdessä tai erikseen erilaisiin opetustarkoituksiin, tapahtumiin ja iltakäytössä.

Koulun suunnittelussa on huomioitu myös koulun tilojen, keskuskentän ja stadionin yhteiskäyttö. Esimerkiksi osassa perusopetustilassa on mahdollisuus majoittumiseen. Koulun tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja soveltumaan myös iltakäyttöön, millä pyritään tehostamaan niiden käyttöastetta.

Kestävillä, energiatehokkailla ja ekologisilla ratkaisuilla varmistetaan kolmikerroksisen koulun elinkaarikustannustehokkuus ja koulun pitkäaikaiskestävyys. Koulun energiatehokkuusvaatimus on A-energialuokkaa, ja rakennuksessa hyödynnetään aurinkopaneelijärjestelmää.

Hanke oli Rakentamisen Laatu RALA ry:n vähähiilisen rakentamisen arvon luonnin johtamisen pilottihanke. Hankkeen kehitysvaiheen aikana kehitettiin ja toteutusvaiheessa kehitetään edelleen toteutusvaiheessa vähähiilistä rakentamista tukevia ja arvoa tuottavia toimintamalleja ja ratkaisuja.