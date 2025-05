Kuukauden radiobiisi -palkintoja kotimaisille artisteille - Nelli Matula noussut kevään radiosuosikiksi

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möllerille viestintäneuvoksen arvonimi 28.11.2024 09:19:39 EET | Tiedote

Tasavallan presidentti on myöntänyt RadioMedian toimitusjohtajalle Stefan Möllerille viestintäneuvoksen arvonimen 22.11.2024. Arvonimi on erittäin merkittävä tunnustus suomalaiselle kaupalliselle radiolle, ja Möller on ensimmäinen radioalan toimija, jolle se on myönnetty.