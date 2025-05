Eurojackpotin potissa tänään 120 miljoonaa euroa – Suurin Suomeen osunut voitto on 91,9 miljoonaa

- Potti on jo niin suuri, että jos päävoitto osuisi tänä iltana yksittäisenä täysosumana Suomeen, se olisikin sitten Suomen rahapelihistorian suurin voitto. Suurin Suomeen osunut voitto tähän mennessä on 91,9 miljoonaa euroa. Tuo voitto tuli vuonna 2019 ja osui Siilinjärvelle 50 osuuden porukkapeliin, joka oli pelattu Siilinjärvellä K-Supermarket Herkkupadassa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo.



Eurojackpotin maksimipotti 120 miljoonaa euroa on nyt tarjolla kuudetta kertaa.

Pelin maksimipotti kasvoi sääntömuutoksen myötä 120 miljoonaan euroon vuonna 2022. Uusi maksimipotti on osunut kaksi kertaa Saksaan, kerran Norjaan ja kerran Tanskaan. Kierroksella 17/2024 löytyi maksimipottikierroksella kaksi täysosumaa ja 60 miljoonan euron voitot osuivat Saksaan sekä Sloveniaan.



Kun Eurojackpotin potti on kasvanut maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon, alkaa nousta pelin toisen voittoluokan potti, joka on tänään noin 21 miljoonaa euroa.



- Suurin tähän saakka Suomeen osunut toisen voittoluokan (5+1 -oikein) potti on 7,3 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui kierroksella 16/2020 Nastolan R-kioskissa pelattuun riviin, Nisula sanoo.



Kaksi viikkoa sitten Suomeen osui Eurojackpotin perjantain arvonnasta kolme yli 500 000 euron voittoa. Onnittelupuhelun aikana selvisi, että kaikki kolme suomalaisvoittajaa tunsivat toisensa.



Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 22. kertaa. Pelin oikea rivi arvotaan Suomessa Helsingissä tiistaisin ja perjantaisin. Peliin osallistuu nykyisin 19 maata ja se alkoi vuonna 2012.



Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

Kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan voittoa suuruusjärjestyksessä

1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020

2. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020

3. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024

4. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020

5. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016

6. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020

7. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019

7. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka

8. 2,4 M€ Tampere, kierros 18/2022

9. 1,9 M€ Mynämäki, kierros 13/20241

10. 1,5 M€ Jyväskylä, kierros 26/2022