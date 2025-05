Wulffin toiminta vahvistuu Porvoossa – kaksikieliset henkilöstö- ja tilitoimistopalvelut paikallisella otteella

Paikallisuus ja kielitaito etuna

Elshawadfi palaa juurilleen Porvooseen Vaasassa ja Ahvenanmaalla viettämiensä vuosien jälkeen. Kun toimitusjohtaja Sami Asikainen Wulff Worksilta otti yhteyttä, oli muun muassa liikunnanohjaajaksi ja opettajaksi valmistuneella Elshawadfilla hyvä vauhti urallaan Jyskissä – mutta Wulffin tarjoama mahdollisuus kolahti, sillä se yhdisti merkityksellisyyden, oikean paikan ja kiinnostavan työn.

”On makeaa palata kotikulmille ja tehdä myyntityötä, josta tykkään. Wulff Worksin tarjoama mahdollisuus on hieno,” Elshawadfi sanoo.

Wulff Works on osa työelämän asiantuntijakonsernia, vuonna 1890 perustettua kotimaista pörssilistattua Wulff-Yhtiöt Oyj:tä. Elshawadfi kertoo, että paikalliset yritykset ja ihmiset ovat ottaneet Wulff Worksin lämpimästi vastaan. Hän näkee vahvuutenaan paikallistuntemuksen ja kaksikielisyyden.

”Asiakkaat arvostavat sitä, että ollaan läsnä ja tunnetaan, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Tapaamisissa syntyy hyvä fiilis, ja luottamusta rakennetaan yhteistyölle puolin ja toisin. Henkilökohtainen palvelu ja kohtaamiset ovat isossa roolissa tässä työssä. Se on ehdottomasti niin minun kuin Wulffinkin vahvuus,” Elshawadfi sanoo.

Reilu työnantaja ja laaja palvelutarjonta

Wulff Works tarjoaa töitä ja tekee rekrytointeja Suomessa 11 paikkakunnalla. ”Wulff Worksilla viihdytään töissä. Olemme reilu ja hyvä työnantaja, se näkyy asiakastyytyväisyydessä ja työntekijöiden palautteessa. Toivomme, että saamme työllistää Porvoossa monipuolisesti eri alojen osaajia”, Elshawadfi summaa.

Wulff tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja paikallisten työnhakijoiden sekä yritysten arkeen.

”Ihannetilanne olisi, että työttömyysprosentti lähtisi toimintamme myötä laskuun Porvoossa. Mahtavaa, jos minulla olisi niin monta tekijää kuin Porvoossa tarvitaan”, Elshawadfi toivoo.

Porvoo kasvaa Wulffin kanssa

Porvoon kaksikielinen ympäristö on Wulffille erinomainen kasvualusta. Vastavuoroisesti Wulff uskoo tuovansa kasvua Porvooseen ja koko etelärannikolle.

”Wulffille paikallisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme aina alueen erityispiirteet. Esimerkiksi ilman kielitaitoa ei täällä olisi päästy näin hyvään alkuun. Kaksikielisyys ja sen tuoma henkilökohtaisuus on selvästi iso etu täällä paikallisesti”, Elshawadfi pohtii.

Työpaikkatuotteistaan tunnettu Wulff on palvellut porvoolaisia jo yli sadan vuoden ajan. Tunnetuimpia paikallisia asiakkaita ovat taidemaalari Albert Edelfelt ja kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg. Tämän päivän Wulff on monipuolinen työelämän asiantuntijayhtiö, jolta voi hankkia työympäristön tuotteet ja tarvikkeet ja yhä kattavammin myös palveluja. Itä-Uudellamaalla Wulffin tilitoimistopalveluja ovat Tilitoimisto Lundström Oy ja Sandström & Lundström Oy Ab, jotka viettivät viime vuonna 50-vuotisjuhliaan. Paikallista kasvua ja arjen sujuvuutta ja pitkäaikaisia asiakassuhteita on mahdollistettu Porvoossa usein sukupolvelta toiselle. Wulff Worksin saapuminen Porvooseen vahvistaa Wulffin roolia entistä näkyvämmäksi osana itäuusmaalaista yrityselämää.

”Töiden ja tekijöiden yhdistäminen on työtä, joka vaikuttaa myönteisesti ihmisiin, paikallisiin yrityksiin sekä heidän arkeensa. Mahtavaa saada tehdä Porvoosta vielä elinvoimaisempaa”, Elshawadfi kiteyttää.

Wulff Works Oy